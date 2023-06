Πολιτική

Εκλογές: O Παπανδρέου ψήφισε στην Πάτρα - “Η δημοκρατία απειλείται” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Παπανδρέου ψήφισε ακριβώς στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και στις εκλογές της 21ης Μαΐου

-



Στο 538ο εκλογικό τμήμα του Δήμου Πατρών, το οποίο στεγάζεται στο 2ο γυμνάσιο της πόλης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς το εκλογικό κέντρο φιλοξενείται στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο είχε φοιτήσει και πριν από πολλά χρόνια ο παππούς του Γεώργιος Παπανδρέου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου επεσήμανε ότι "από αύριο συνεχίζουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία".

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε:

"Η δημοκρατία απειλείται. Απειλείται από τη συγκέντρωση πλούτου, εξουσίας και μέσων ενημέρωσης, στα χέρια των λίγων. Απειλείται από τις ψηφιακές πλατφόρμες που μας ελέγχουν και μας παρακολουθούν καθημερινά. Απειλείται από τη φτωχοποίηση, τις τεράστιες ανισότητες, την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις αντιδράσεις τις δημαγωγικές, των πολώσεων και του αυταρχισμού.

Σήμερα κάνουμε το δημοκρατικό καθήκον μας και με την ψήφο μας επιλέγουμε εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Αλλά η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα εκλογικό σύστημα. Δημοκρατία είναι ο καθημερινός μας πολιτισμός, είναι η φωνή του πολίτη κάθε μέρα. Για αυτό και από αύριο συνεχίζουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία".

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Χαλκηδόνα: Ληστές μαχαίρωσαν 15χρονο

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: Ευχές για... καλή ψήφο με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Εκλογές: Στην κάλπη με νταούλια, ζουρνάδες και παραδοσιακές στολές (εικόνες)