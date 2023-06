Πολιτική

Εκλογές: Ψήφισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου (βίντεο)

Στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στα Κάτω Πατήσια, στο 104ο εκλογικό τμήμα ψήφισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ψήφισε στο ίδιο εκλογικό τμήμα που ψήφισε και στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έκανε κάποια δήλωση εξερχόμενη του εκλογικού τμήματος. Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχε δώσει έμφαση στη συμμετοχή η οποία, όπως είχε πει, θα είναι η καλύτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία.

