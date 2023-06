Πολιτική

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: Οι 32 βουλευτές που εκλέγει

Βουλή με 8 κόμματα, εκπλήξεις και διαμόρφωση ενός τελείως διαφορετικού πολιτικού σκηνικού "έφεραν" οι εκλογές της Κυριακής.

Διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, καταγράφεται στα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 97,28% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,56%

: 40,56% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,86%

11,86% ΚΚΕ: 7,67%

Σπαρτιάτες: 4,68%

4,68% Ελληνική Λύση: 4,45%

ΝΙΚΗ: 3,70%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,46%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, θα έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158

: 158 ΣΥΡΙΖΑ: 47

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32

32 ΚΚΕ: 20

Σπαρτιάτες: 13

13 Ελληνική Λύση: 12

ΝΙΚΗ: 10

Πλεύση Ελευθερίας: 8

Ακολουθεί η λίστα με τους 32 που εξέλεξε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής:

Επικρατείας

ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου

Α' Αθηνών

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μαρίνου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Ιωάννη

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου

Α' Ανατολικής Αττικής

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Ανέστη

Αιτωλοακαρνανίας

ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου

Αργολίδος

ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου

Αρκαδίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου

Αχαΐας

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

Βοιωτίας

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου

Δωδεκανήσου

ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

Ευβοίας

ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου

Ηλείας

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

Ηρακλείου

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Φανουρίου

Α' Θεσσαλονίκης

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου

Ιωαννίνων

ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

Κέρκυρας

ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος

Κιλκίς

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδώρου

Κοζάνης

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου

Λακωνίας

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του Λεωνίδα

Λάρισας

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θεοφάνη

Λασιθίου

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Νικολάου

Λέσβου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαριλάου

Ξάνθης

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή

Ρεθύμνης

ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

Ροδόπης

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ του Σαμπρή

Χαλκιδικής

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου

Χίου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου