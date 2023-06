Πολιτική

Εκλογές - ΚΚΕ: Ποιοι είναι οι 20 βουλευτές του

Βουλή με 8 κόμματα, εκπλήξεις και διαμόρφωση ενός τελείως διαφορετικού πολιτικού σκηνικού "έφεραν" οι εκλογές της Κυριακής.

Διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, καταγράφεται στα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 98,16% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,56%

: 40,56% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,86%

11,86% ΚΚΕ: 7,68%

Σπαρτιάτες: 4,67%

4,67% Ελληνική Λύση: 4,45%

ΝΙΚΗ: 3,70%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,46%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, θα έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158 έδρες

: 158 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32 έδρες

32 έδρες ΚΚΕ: 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

12 έδρες Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Ακολουθεί η λίστα με τους 20 που εξέλεξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος:

Επικρατείας

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

Α' Αθηνών

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρήστου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Θεοφύλακτου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή

Α' Πειραιώς

ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου

Β' Πειραιώς

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Εμμανουήλ

Α' Ανατολικής Αττικής

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

Β' Δυτικής Αττικής

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου

Αχαΐας

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου

Ευβοίας

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

Ηρακλείου

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανιήλ

Α' Θεσσαλονίκης

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου

Β' Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου

Λάρισας

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη

Λέσβου

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου

Μαγνησίας

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις, εξελέγη στις δύο από αυτές και έτσι από το ποια έδρα τελικώς θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί ποιος άλλος ένας βουλευτής θα ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Ακολουθούν οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες κατέλαβε έδρα ο κ. Κουτσούμπας και οι πρώτοι επιλαχόντες βουλευτές σε καθεμιά από αυτές:

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη

Α' Θεσσαλονίκης: ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη

