Μητσοτάκης: Μαζί του στο Μαξίμου επέστρεψε και ο Peanut (εικόνες)

Την επιστροφή του Peanut στο πρωθυπουργικό Μέγαρο γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Instagram

Μαζί με τον πρωθυπουργό επέστεψε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Peanut, ο σκύλος ο οποίος βρισκόταν εκεί από τον Μάιο του 2021- όταν και υιοθετήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - και αποχώρησε μαζί του στα τέλη Μαΐου.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του και την ανάληψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση από το Μέγαρο Μαξίμου.

Την επιστροφή του Peanut στο πρωθυπουργικό Μέγαρο γνωστοποίησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν λίγο, με ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία αναφέρει: «Επιστροφή στο Μαξίμου μαζί με τον Peanut».

