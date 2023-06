Κοινωνία

Νίκαια: 7χρονη περιφερόταν μόνη στους δρόμους

Ο οδηγός ενός λεωφορείου είδε την 7χρονη ενημερώνοντας τις Αρχές.

Οδηγός λεωφορείου είδε την Τρίτη ένα 7χρονο κορίτσι να κάθεται μόνο του σε μια στάση λεωφορείου στη Νίκαια και ειδοποίησε την Αστυνομία. Το παιδί, όπως διαπιστώθηκε, ήταν για ώρες μόνο του στο δρόμο.

Οι αστυνομικοί πήραν το κορίτσι στο Τμήμα και κατάφεραν να εντοπίσουν την 25χρονη μητέρα του.

Η γυναίκα πήγε εκεί και συνελήφθη, όμως με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη.

Το παιδί, με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Παίδων.

