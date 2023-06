Υγεία - Περιβάλλον

Δάγκωμα οχιάς: εκτός ΜΕΘ η 4χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την εξέλιξη της υγείας της ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Τι ανέφερε για τις πληροφορίες περί διασωλήνωσης και τι είπε για την διάθεση αντιοφικού ορού.

-

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Χρήστος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αφού επεσήμανε ότι το κοριτσάκι διακομίστηκε εκεί καθώς είναι το μόνο νοσοκομείο με ΜΕΘ Παίδων στην βόρεια Ελλάδα, δυναμικότητας 8 κλινών, ενημέρωσε πως η υγεία της 4χρονης που δάγκωσε οχιά στον Βόλο, βαίνει βελτιούμενη.

«Δεν είναι διασωληνωμένο το παιδί», ξεκαθάρισε ο κ. Τζελέπης, σημειώνοντας ότι εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κυρίως διότι εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο αντίδοτο για το δηλητήριο του φιδιού..

Όπως επεσήμανε «Η γιαγιά του παιδιού και η οικογένεια έκανε ότι έπρεπε άμεσα, καθώς γρήγορα αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σωστά στο νοσοκομείο και όταν ήρθε στην Μονάδα την δική μας έγιναν όλα όσα έπρεπε».

Μάλιστα, το μεσημέρι βγήκε από την ΜΕΘ όπου η 4χρονη και πλέον νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο, καθώς οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει άλλο στην Εντατική και έτσι μετέφεραν την 4χρονη σε δωμάτιο της Παιδιατρικής Κλινικής.

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τη γιαγιά του στο κοιμητήριο του χωριού και έπαιζε ενώ η γυναίκα έκανε εργασίες καθαρισμού. Όταν το παιδί πήγε να πιάσει το φαράσι, το φίδι βγήκε μέσα από τα χόρτα και την δάκγωσε στο χέρι.

Αφού διευκρινίστηκε ότι στο παιδί χορηγήθηκε αμέσως οντιοφικός ορός στον Βόλο, απαντώντας σε ερώτημα του Γιώργου Παπαδάκη εάν στην Θεσσαλονίκη είναι όλα τα νοσοκομεία εφοδιασμένα με αντιοφικό ορό, απάντησε ότι «αντιοφικός ορός υπάρχει στο ΑΧΕΠΑ ως κέντρο αναφοράς και άμεσα διανέμεται όπου χρειαστεί».





Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πού θα τις δείτε και πότε

Υπνική άπνοια: ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί CPAP