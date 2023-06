Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Δεν χορηγήσαμε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα

Παιδίατρος περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της Τζωρτζίνας. Η νέα κατάθεση που "καίει" την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Απόλυτη βεβαιότητα πως δεν χορηγήθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα κατά τη διάρκεια της απεγνωσμένης ανάνηψης που έγινε όταν υπέστη τη μοιραία ανακοπή, εξέφρασε στην κατάθεση της στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, η παιδίατρος ειδικευόμενη στην ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου "Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού" Δέσποινα Θεοτοκάτου.

Η μάρτυρας συμμετείχε στην ομάδα των γιατρών που επιλήφθηκε όταν το κοριτσάκι υπέστη την ανακοπή που έκοψε το νήμα τής ζωής της στις 29 Ιανουαρίου 2022: «Κατεβήκαμε κάτω σε 2-3 λεπτά. Μπήκαμε μέσα και είδαμε την παιδίατρο να κάνει ΚΑΡΠΑ, πλησιάσαμε και αναλάβαμε το έργο ανάνηψης. Το παιδί ήταν ωχρό, οι κόρες σε μυδρίαση, χωρίς αυτόματη αναπνοή, ακούσαμε περίπου 30-40 σφύξεις. Ξεκίνησε η χορήγηση αδρεναλίνης κάθε πέντε λεπτά, υπήρχαν εκκρίσεις μέσα στο στόμα, χορηγήθηκε ροκουρόνιο. Χρειάστηκε να γίνει αναρρόφηση και έγινε διασωλήνωση». Η μάρτυρας είπε πως όταν ο επικεφαλής βγήκε στα 20 λεπτά και ενημέρωσε τη μητέρα, επέστρεψε και «μας είπε πως η μαμά είχε την επιθυμία να συνεχιστεί η διαδικασία διότι και στην Πάτρα έγινε αναζωογόνηση για 55 λεπτά».

Πρόεδρος: Τι είναι ροκουρόνιο;

Μάρτυρας: Ουσία για μυοχάλαση. Το δίνουμε σε παιδιά, με έντονη νευρολογική εικόνα, που είναι σε ανακοπή.

Πρόεδρος: Ξέρετε τι φάρμακο είναι η κεταμίνη;

Μάρτυρας: Το χορηγούμε στη Μονάδα για καταστολή και αναλγησία... Εγώ δεν χορήγησα κανένα φάρμακα και δεν άκουσα τον κ. Τζούβα να ζητάει να χορηγηθεί.

Πρόεδρος: Πώς γίνεται η διαδικασία;

Μάρτυρας: Τις εντολές τις ακούμε όλοι που είμαστε παρόντες. Καταγράφονται όλες οι ναρκωτικές ουσίες που χορηγούνται.

Πρόεδρος: Πώς χορηγείται η κεταμίνη;

Μάρτυρας: Αυτό αφορά τους νοσηλευτές μας.

Πρόεδρος: Εσείς τι θυμάστε από την ώρα που μπήκατε στο δωμάτιο; Θυμάστε τους γονείς;

Μάρτυρας: Θυμάμαι ότι είδα δύο κυρίες έξω από τον θάλαμο. Εγώ δεν γνώριζα ποια είναι μητέρα και δεν μπορούσα να εστιάσω σε κάποιο πρόσωπο.

Πρόεδρος: Λέτε στην κατάθεση σας «δεν υπήρχε ιατρικός λόγος για τη χορήγηση της κεταμίνης», τι εννοείτε; Εξηγήστε το…

Μάρτυρας: Επειδή το παιδί ήταν σε ανακοπή δεν χρειαζόταν να δώσουμε κεταμίνη, όταν είναι σε ανακοπή δεν χορηγούμε κάποιο φάρμακο για να το καταστείλουμε. Χορηγείται όταν πρέπει ένας ασθενής να μην αντιδρά για διασωληνωθεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, η οποία ισχυρίζεται πως η ομάδα της ΜΕΘ χορήγησε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα, η μάρτυρας επανέλαβε πως η Τζωρτζίνα δεν έλαβε, διότι δεν χρειαζόταν, τη συγκεκριμένη ουσία. Ενώ σε ερώτηση μήπως έγινε λάθος από νοσηλεύτρια, η γιατρός ήταν κάθετη.

Αλέξης Κούγιας: Ποιος χορηγούσε την αδρεναλίνη;

Μάρτυρας: Νοσηλεύτρια Μονάδας.

Αλέξης Κούγιας Αν κάνει λάθος η νοσηλεύτρια τι γίνεται;

Μάρτυρας: Οι νοσηλεύτριες στη Μονάδα είναι πάρα πολύ έμπειρες.

Αλέξης Κούγιας: Είδαμε διαβάζοντας τη δικογραφία ότι στο βαλιτσάκι υπάρχει κεταμίνη.

Μάρτυρα : Το βαλιτσάκι είναι ίδιο για όλες κλήσεις που έχουμε.

Αλέξης Κούγιας: Ποιος ανανεώνει τα φάρμακα;

Μάρτυρας: Οι νοσηλεύτριες

Αλέξης Κούγιας: Από πού τα παίρνετε;

Μάρτυρας: Υπάρχει φαρμακείο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε σε ερώτηση από την υπεράσπιση πως αδρεναλίνες και κεταμίνες είναι σε διαφορετικό κουτάκι μέσα στο βαλιτσάκι της ανάνηψης.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουλίου.

