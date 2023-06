Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι: Αποζημίωση “μαμούθ” σε συγγενείς θύματος που πνίγηκε προσπαθώντας να γλιτώσει

Δεύτερη απόφαση που δικαιώνει συγγενείς θύματος της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι εκδόθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Το ποσό των 310 χιλιάδων ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας στους συγγενείς μίας γυναίκας, η οποία πνίγηκε στη θάλασσα στην προσπάθειά της να σωθεί από τις πύρινες γλώσσες που κατέκαψαν το Μάτι τον Ιούλιο του 2018.



Όπως σημειώνουν οι δικηγόροι των συγγενών του θύματος, Κωνσταντίνος Φούσσας και Δημήτρης Σκύφτας, η απόφαση «επιρρίπτει ευθύνες, όχι μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Πολιτική Προστασία, όπως οι προηγούμενες, αλλά, σύμφωνα με την απόφαση, και στην Περιφέρεια Αττικής και στον Δήμο Μαραθώνα για σημαντικές παραλείψεις τους, που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα», ενώ παράλληλα αποτελεί τη πρώτη απόφαση που αφορά θύμα που πνίγηκε συνεπεία της φονικής πυρκαγιάς.



Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας, ο θάνατός της ήταν «βασανιστικός» και «επίπονος».





Παράλληλα, συνεχίζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη για τις ευθύνες της εθνικής τραγωδίας. Σήμερα κατέθεσε ο Μιχάλης Αυγουλέας, αξιωματικός που υπηρετούσε στο ΕΣΚΕ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, «εκεί που χτυπούσε η καρδιά του κράτους» δεν γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών και πολιτών που είχαν πέσει στη θάλασσα για να σωθούν. Η πληροφορία αυτή ήρθε από Δανούς τουρίστες που χρησιμοποίησαν το 112.



«Η πρώτη πληροφορία ήρθε από το ελικόπτερο για τους τουρίστες της Δανίας. Κάποιος από αυτούς πάτησε το 112 στο κινητό του, ενημερώθηκε το δανέζικο δίκτυο και από εκεί ζήτησαν συνδρομή από τον αντίστοιχο φορέα στην Ελλάδα», κατέθεσε ο μάρτυρας.

