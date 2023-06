Αθλητικά

Wimbledon: Αποκλείστηκε η Παπαμιχαήλ

Η Ελληνίδα τενίστρια, ηττήθηκε 2-0 από την Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

«Έφτασε την πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό» η Δέσποινα Παπαμιχαήλ. Στον πιο κρίσιμο αγώνα των προκριματικών του Wimbledon (3ος γύρος) η 30χρονη τενίστρια ηττήθηκε 2-0 από την Βικτόρια Γκόλουμπιτς (6-2, 7-6) και δεν κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στο κυρίως ταμπλό του λονδρέζικου Grand Slam.

Μετά από δύο νίκες στο ξεκίνημα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήθελε να κάνει το 3 στα 3 απέναντι στην Ελβετή, ωστόσο, η κακή της εικόνα στο πρώτο σετ την επηρέασε αρνητικά. Παρ΄ όλα αυτά πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της στο δεύτερο, όπου έχασε στις λεπτομέρειες κι έτσι θα επιστρέψει στην Ελλάδα έχοντας πραγματοποιήσει μία πολύ καλή παρουσία.

Έπειτα από μία ώρα και 43 λεπτά αγώνα, η Γκόλουμπιτς (πέρυσι είχε φτάσει μέχρι το νο35 της παγκόσμιας κατάταξης και τώρα βρίσκεται στο νο 138) πήρε τη νίκη και το «εισιτήριο» για το κυρίως ταμπλό του 3ου Major της χρονιάς. Θα βρεθεί στο All England για 6η φορά στην καριέρα της, ελπίζοντας σε μία ευνοϊκή κλήρωση που θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει μία αξιοπρεπή πορεία.

