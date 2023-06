Life

“Το Πρωινό” - Τουμασάτου: Ο Τσίπρας, οι “Σπαρτιάτες” και ο Φιλιππίδης (βίντεο)

Μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η δημοφιλής ηθοποιός στο πλατό του "Πρωινού".

Στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε η αγαπημένη ηθοποιός, Μαριάννα Τουμασάτου και μίλησε για όλα.

Ξεκινώντας τη συνέντευξή της εξέφρασε την απογοήτευσή της για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρας αναφέροντας πως "είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και σέβομαι και με αυτή του την κίνηση ανέλαβε τις ευθύνες του. Είναι για μένα μία ένδειξη αξιοπρέπειας, όμως μου στοιχίζει που δεν θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία πολύ ισχυρή προσωπικότητα και πιστεύω ότι σύντομα θα τον... "γυρίσουν"" είπε η ηθοποιός.

Σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και το κόμμα "Σπαρτιάτες" ανέφερε πως "με τρομάζει αυτή η άνοδος, αλλά εμείς επιτρέψαμε να συμβεί κάτι τέτοιο".

Σχολιάζοντας την επαναπροβολή σειράς με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Φιλιππίδη είπε πως "έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης το θέμα".

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για το "Ίδρυμα Τζένη Καρέζη" του οποίου είναι πρέσβυρα, στηρίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ενώ με χαρά μίλησε και για τον μονόλογο στον οποίο θα πρωταγωνιστεί από τη νέα σεζόν σε σκηνοθεσία του συζύγου της.

Όλη η συνέντευξη της Μαριάννας Τουμασάτου

