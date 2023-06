Πολιτισμός

Πέθανε ο Άλαν Άρκιν

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Άλαν Άρκιν.

Ο Άλαν Άρκιν, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους που ενσάρκωσε και κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία "Little Miss Sunshine" του 2006, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ανέφερε σήμερα το Variety, επικαλούμενο ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Κατά την διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του ο Άλαν Άρκιν είχε παίξει επίσης ταινίες « Έρχονται οι Ρώσοι», « Περίμενε Μέχρι Να Νυχτώσει», «Ο Πόνος της Σιωπής »,« Κατς 22», « Οι Συμπέθερο», « Ο Ψαλιδοχέρης», «Οικόπεδα με Θέα Γκάττακα», «Μάρλεϊ, ενας Μεγάλος Μπελάς» κ.α.

Παράλληλα εργάστηκε και στην τηλεόραση υποδυόμενος χαρακτηριστικούς ρόλους σε δημοφιλείς σειρές όπως οι «Escape from Sobibor», The Pentagon Papers» κ.α.ενώ κατά την διετία 2018 – 2019 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του Netflix «Μέθοδος Κομίνσκι».

