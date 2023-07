Αθλητικά

Diamond League - Λωζάνη: Ο Τεντόγλου έχασε τη πρωτιά

Επί ελληνικού εδάφους θα γίνει η επόμενη εμφάνιση του Ολυμπιονίκη μας. Εκτός 8άδας έμεινε στο άλμα επί κοντώ η Κατερίνα Στεφανίδη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε κάτω από τα 8,10μ. στο Diamond League της Λωζάνης, χάνοντας στο... νήμα την πρώτη θέση στο μήκος από τον Λαγκουίν Νάιρν (Μπαχάμες, 8,11μ.).

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 8,05μ. (-0,6) και στο δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,07μ. (-0,8), που ήταν και το καλύτερό του.

Στη συνέχεια είχε άλματα στα 7,97μ. (+0,1), 8,05μ. (-0,1), 7,83μ. (-0,9), ενώ στην τελευταία του προσπάθεια σημείωσε 7,91μ. (-0,7).

Αυτή ήταν η τρίτη φετινή παρουσία του Τεντόγλου σε Diamond League μετά από τις συμμετοχές του σε Παρίσι καιΌσλο. Η επόμενη υποχρέωση του θα είναι επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του Βόλου, το οποίο θα διεξαχθεί 8-9 Ιουλίου.

Ο Ιάπωνας Γιούκι Χασιόκα κατέλαβε την τρίτη θέση με 7,98μ. (-1,2), ενώ τέταρτος ήταν ο Σιμόν Εχάμερ με 7,97μ., μένοντας μακριά από τον καλό εαυτό του.

Ένατες Τζένγκο και Στεφανίδη

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε τον κύκλο αγώνων στο εξωτερικό με τη συμμετοχή στη Λωζάνη. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του ακοντισμού κατέλαβε την ένατη θέση με βολή στα 57,71μ., ενώ ήταν άκυρη στις δύο άλλες προσπάθειες της. Νικήτρια στον αγώνα ήταν η Μακένζι Λιτλς με 65,70μ. και νέο ατομικό ρεκόρ και δεύτερη η Χαρούκα Κιταγκουτσι με 63,34 μέτρα. Η τριάδα έκλεισε με την Λίνα Μουζ με 62,58 μέτρα. Η Τζένγκο θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να κάνει τον επόμενο αγώνα της στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του Βόλου.

Στην ένατη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο επί κοντώ του Diamond Legue της Λωζάνης η Κατερίνα Στεφανίδη. Η Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια μπήκε στον αγώνα στα 4,41μ., τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, όπως και τα 4,51μ. Προσπάθησε να βελτιώσει το εφετινό της ρεκόρς (4,55μ.) στα 4,61μ., αλλά απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες, με αποτελέσματα να μείνει εκτός οκτάδας και βαθμών.

