Κοινωνία

Γεωπονική Σχολή: Επεισόδια και πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από νεαρούς που συμμετείχαν σε πάρτι στη σχολή. Έκλεισε προσωρινά η λεωφόρος Αθηνών.

-

Επεισόδια ξέσπασαν στις 03.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αθηνών έξω από τη Γεωπονική Σχολή, όταν νεαροί που συμμετείχαν σε πάρτι βγήκαν από το χώρο της σχολής και άρχισαν να καίνε κάδους απορριμμάτων.

Στο σημείο μετέβη διμοιρία των ματ που επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά. Οι νεαροί άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών

Οι νεαροί μετά από λίγο αποχώρησαν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων είχε κλείσει η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της Γεωπονικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Amber Alert για γονική αρπαγή 7χρονου

Πόλο: “Ασημένιες” οι κορασίδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (εικόνες)

Επεισόδια στην Γαλλία: Τέταρτη νύχτα ταραχών (εικόνες)