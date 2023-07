Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή Νοημοσύνη – Σβαρτσενέγκερ: Ο “Εξολοθρευτής” έγινε πραγματικότητα

Σύμφωνα με τον ηθοποιό και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια, η ταινία του Τζέιμς Κάμερον στην οποία πρωταγωνίστησε, ήταν προφητική.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ λέει ότι πιστεύει ότι η ταινία «The Terminator» (Ο Εξολοθρευτής) έχει «γίνει πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον ηθοποιό και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια, η ταινία του Τζέιμς Κάμερον, στην οποία πρωταγωνιστεί, προέβλεψε το μέλλον σχετικά με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μιλώντας στην εκδήλωση «An Evening with Arnold Schwarzenegger» στο Λος Άντζελες ο ηθοποιός είπε ότι πιστεύει ότι ο τρέχων φόβος για την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συνδεθεί με την πλοκή της ταινίας.

«Σήμερα, όλοι φοβούνται, για το πως θα εξελιχθεί» είπε. «Και σε αυτή την ταινία, μιλάμε για τις μηχανές που συνειδητοποιούν τον εαυτό τους και αναλαμβάνουν την εξουσία».

Πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι όταν γυρίστηκε η ταινία το 1984, οι άνθρωποι είχαν «γρατσουνίσει την επιφάνεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» το σενάριο ήταν ευφυές.

«Τώρα με την πάροδο των δεκαετιών, έχει γίνει πραγματικότητα» πρόσθεσε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. «Επομένως, δεν είναι πια φανταστικό ή φουτουριστικό. Είναι εδώ σήμερα. Και έτσι αυτή είναι η εκπληκτική γραφή του Τζιμ Κάμερον» παρατήρησε.

Αναφερόμενος στον Τζέιμς Κάμερον ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είναι απλά ένας εξαιρετικός σεναριογράφος και είναι ένας τόσο απίστευτος σκηνοθέτης». «Είναι ο νούμερο ένα σκηνοθέτης στον κόσμο» συμπλήρωσε.

