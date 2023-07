Κοινωνία

Μετρό: Εκκενώθηκε συρμός στην Πανόρμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη και εκκενώθηκε ο συρμός, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες

-

(εικόνα αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στον σταθμό Μετρό της Πανόρμου, όταν διερχόμενος συρμός παρουσίασε βλάβη.

Προς στιγμή υπήρξε ανησυχία, αλλά οι επιβάτες ενημερώθηκαν πολύ γρήγορα για το πρόβλημα και κλήθηκαν να εκκενώσουν συντονισμένα τον συρμό, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στον επόμενο συρμό και η κυκλοφορία συνεχίστηκε κανονικά και δίχως προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα: