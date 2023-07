Οικονομία

Επενδυτική βαθμίδα: Τα κρίσιμα ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε αναμένεται η πολυπόθητη επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Το χρονοδιάγραμμα και η “πρόγευση” των διεθνών οίκων μετά τις εκλογές.

-

Ζήτημα λίγων εβδομάδων, αν όχι ημερών, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αναμένεται ότι θα είναι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς μετά τις εκλογές υπάρχει μία σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg.

Πράγματι, οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου δεν αργούν. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope, που βαθμολογεί την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, θα δώσει τη νέα ετυμηγορία του στις 4 Αυγούστου με τις προοπτικές να είναι υψηλές για μία αναβάθμιση που θα σημάνει αυτόματα και την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Στο διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε νέες ετυμηγορίες και από τους τέσσερις μεγάλους οίκους που λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τρεις από αυτούς - Fitch, S&P και DBRS - να αξιολογούν επίσης την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Και οι τρεις αυτοί οίκοι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις που θα σημάνει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας 13 χρόνια μετά την απώλειά της στην αρχή της κρίσης χρέους.

Πρώτος στη σειρά θα αξιολογήσει την Ελλάδα ο DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ μία εβδομάδα μετά, στις 15 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει ο Moody's, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο χωρίς να δώσει την επενδυτική βαθμίδα καθώς είναι ο μόνος οίκος που η αξιολόγησή του απέχει σημαντικά από αυτή (τρεις βαθμίδες). Στις 20 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος για εφέτος θα κλείσει με τον Fitch την 1η Δεκεμβρίου.

Πρόγευση για τη στάση που θα κρατήσουν έδωσαν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας την πολιτική σταθερότητα που διασφαλίστηκε με το αποτέλεσμά τους.

Η εκ των επικεφαλής για τις αξιολογήσεις χωρών του DBRS, Νίκολα Τζέιμς, δήλωσε: «Το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών διασφαλίζει τη συνέχεια της πολιτικής… Η συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να βοηθούν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας».

Σε ανάλυσή του, ο Fitch ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μειώνει σημαντικά τους κινδύνους από ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια και επιτρέπει τη συνέχεια της πολιτικής. «Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να συνεχισθούν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική προσαρμογή, που έχουν στηρίξει την ανάπτυξη και ωφελήσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τα τελευταία χρόνια». Σημείωσε επίσης ότι η εκ νέου δέσμευση της κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις προβλέψεις.

Ο Moody's σημείωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να δίνεται έμφαση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της υγείας του τραπεζικού τομέα, που σε συνδυασμό με την υλοποίηση των ορόσημων και των μεταρρυθμίσεων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη. «Σε συνδυασμό με μία δέσμευση για τη δημοσιονομική προσαρμογή και την αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, η διατήρηση των σημερινών δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών θα βελτιώσει τις προοπτικές για μία σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας», ανέφερε ο οίκος σε ανάλυσή του.

Από την πλευρά του, ο S&P σημείωσε: «Το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές της Κυριακής στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει τις φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων στα δικαστήρια και του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου για τις κρατικές επιχειρήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα είναι οι βασικοί παράγοντες που θα λάβουμε υπόψη μας στην επόμενη απόφασή μας για την αξιολόγηση της Ελλάδας», πρόσθεσε ο S&P.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: η ορκωμοσία και ο νέος “χάρτης” στην Ολομέλεια

Ίος: Νεκροί έφηβοι Ιρλανδοί που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)