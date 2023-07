Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Ιωνία - Ηλεκτροπληξία: “ο Δήμος παρουσίασε 3 εκδοχές για να αποφύγει την ευθύνη” (βίντεο)

Τι είπε η δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, που ισχυρίζεται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά. Φωτογραφίες δείχνουν καλώδια έξω από τον στύλο φωτισμού. Τι απαντά ο Δήμος.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα η Αλεξάνδρα Παππά, δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, που κατήγγειλε ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, παίζοντας σε παιδική χαρά της Νέας Ιωνίας, όταν ακούμπησε καλώδια που είχαν «βγει» έξω από έναν στύλο φωτισμού.

Όπως είπε η δικηγόρος, απαντώντας σε δηλώσεις της Δημάρχου Νέας Ιωνίας, ότι ο στύλος δεν είχε ρεύμα και πως ο Δήμος ετοιμάζεται να μηνύσει την οικογένεια του παιδιού, «υπάρχει γνωμάτευση καρδιολόγου ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία και είπε ακόμη πως θα μπορούσε να είχε υποστεί σημαντικότερη βλάβη».

Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς της Δημάρχου Νέας Ιωνίας, η δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού είπε ότι «η δημοτική Αρχή παρουσίασε τρεις διαφορετικές εκδοχές: στην αρχή είπε ότι ουδέποτε συνέβη το περιστατικό, μετά έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό βανδαλισμού και ότι δεν έχει ευθύνη γιατί ουδέποτε ενημερώθηκε για τα καλώδια εκτός του στύλου, ενώ την Κυριακή είπε ότι πρόκειται για πολιτική εκμετάλλευση».

«Υπάρχουν φωτογραφίες με τα καλώδια έξω από την κολώνα. Το παιδί δεν είχε αντιληφθεί τα καλώδια, ήρθε το χέρι του σε επαφή καθώς πήγε να πιάσει τον στύλο από την πίσω πλευρά», είπε η δικηγόρος, αποδεχόμενη πως «το γεγονός είναι πράγματι δυσφημιστικό για τον Δήμο», τονίζοντας ωστόσο ότι το πρωτεύον είναι η ασφάλεια των παιδιών.





