Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα: Πορείες για την δολοφονία 17χρονου στην Γαλλία (εικόνες)

Πορείες αλληλεγγύης στον λαό της Γαλλίας με αφορμή τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει μετά τη δολοφονία εφήβου από αστυνομικά πυρά.

Πορείες αλληλεγγύης στο λαό της Γαλλίας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και αναρχικές συλλογικότητες με αφορμή τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ από πυρά αστυνομικού.

Ειδικότερα, αρκετές δεκάδες άτομων από αναρχικές συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, όπου διαδήλωσαν δηλώνοντας την υποστήριξη τους στο λαό της Γαλλίας.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων από τους διαμαρτυρώμενους, ενώ στήθηκε φραγμός από κλούβες των ΜΑΤ.

Την ίδια ώρα, σημείο συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη ήταν το γαλλικό ινστιτούτο στη Λεωφόρο στρατού και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Κατά την διάρκεια της πορείας ακούστκαν συνθήματα υπέρ των μεταναστών και της αστυνομικής καταστολής.





Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αριστερές οργανώσεις στην πλατεία Γεωργίου και στην Πάτρα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον λαό και τη νεολαία της Γαλλίας.

Φωτογραφίες: grtimes.gr , pelop.gr

