Ολυμπιακός: Σλούκας και Αγγελόπουλοι συμφώνησαν να τα... ξαναπούν

Δεν βγήκε...λευκός καπνός από το 4ωρο ρντεβού Σλούκα-Αγγελόπουλων και θα γίνει νέο ραντεβού. Τι δήλωσε ο διεθνής γκραντ μετά τη συνάντηση.

Η 4ωρη συνάντηση του Κώστα Σλούκα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους δεν έφερε... λευκό καπνό.

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και ο διεθνής γκαρντ τα είπαν για πολλές ώρες στα γραφεία της Arcadia, ωστόσο, η συζήτηση που είχαν για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον, σε πρώτη φάση και συμφώνησαν να τα ξαναπούν σύντομα.

Εξερχόμενος από τα γραφεία των ιδιοκτητών της ΚΑΕ ο 33χρονος άσος έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: «Θεωρώ ότι έγινε μία αρκετά εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, αλλά δεν πάρθηκε κάποια απόφαση.

Θα καθίσουμε ξανά στο τραπέζι. Προφανώς και θα ενημερωθείτε αν θα υπάρξει νέο ραντεβού.»

Η συνάντηση των δύο πλευρών ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Ο παίκτης και οι πρόεδροι της ομάδας του Πειραιά συζήτησαν σε πάρα πολύ καλό κλίμα, κι όπως έγινε γνωστό εκείνο που κατέστησε σαφές ο παίκτης ήταν ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα σε περίπτωση που υπέγραφε νέο συμβόλαιο.

Το περιεχόμενο των συνομιλιών τους δεν έγινε γνωστό, ούτε μπορεί να προδικάσει κανείς αν είναι θετικό ή, αρνητικό το ότι θα υπάρξει και νέο ραντεβού.

