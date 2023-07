Life

“Αρένα”: Ο Τσίπρας, το μέλλον στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Πάνος Καμμένος

Πρόσωπα που μιλούν για πρώτη φορά. Αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Η επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της εκπομπής “Αρένα” με την Μαρία Αναστασοπούλου.

Απόψε στις 23:00, η «Αρένα», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, βάζει στο κέντρο της έρευνάς της τις εξελίξεις και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιο είναι το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα μέσα στην παράταξη, ο οποίος μετά από «ροκ σταρ» της πολιτικής επέλεξε την παραίτηση;

Η «Αρένα», μέσα από πλούσιο και διεισδυτικό ρεπορτάζ, αλλά και συνεντεύξεις με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, φωτίζει αθέατες πτυχές της κρίσιμης περιόδου 2015-2019 και αποκαλύπτει πώς αποφεύχθηκε τότε η έξοδος της χώρας από το Ευρώ.

Στην κουβέντα, συμμετέχουν και κορυφαία στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ παρεμβαίνουν και οι Γιάννης Δραγασάκης και Νίκος Βούτσης.

Τέλος, ο Πάνος Καμμένος, μετά από 3 χρόνια απουσίας, δίνει στην «Αρένα» μια αποκλειστική συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Και οι τηλεθεατές, όμως, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, θα συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, απόψε, ζωντανά, στις 23:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης

