Πέθανε η Γιώτα Γιάννα

Ο Χατζηδάκης την είχε χαρακτηρίσει ως η «η Πασιονάρια της Λαϊκής Πίστας». Οι συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η τραγουδίστρια Γιώτα Γιάννα η οποία ήταν και δεξιοτέχνης στη φυσαρμόνικα.

To πραγματικό όνομα της Γιώτας Γιάννα, ήταν Παναγιώτα Γιαννέλου, και είχε γεννηθεί το 1928 στους Αμπελόκηπους΄.

Ο πατέρας της είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και ήταν αυτοκινητιστής. Η μητέρα της ήταν Μικρασιάτισσα και πέθανε σε νεαρή ηλικία και έτσι την Γιώτα Γιάννα μεγάλωσε ο πατέρας της.

Η ζωή της επιφύλαξε κι άλλη μια οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο ένας από τους δύο αδελφούς της, ο Δημήτρης, σκοτώθηκε το 1974 κατά τη διάρκεια της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο.

Για περισσότερα από 60 χρόνια είχε παρουσία στα ελληνικά μουσικά δρώμενα έχοντας τραγουδήσει σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας σε συνεργασίες με ονόματα όπως Σοφία Βέμπο, Βασίλης Τσιτσάνης, Απόστολος Καλδάρας, Ρίτα Σακελλαρίου, Άννα Βίσση, Καίτη Γκρέϋ, Γιώτα Λύδια, Μπέμπα Μπλανς και πολλοί άλλοι.

Για κάποιους η Γιώτα Γιάννα ήταν «η Ελληνίδα Τζάνις Τζόπλιν» με τον Μάνο Χατζιδάκι να την χαρακτηρίζει «η Πασιονάρια της Λαϊκής Πίστας».

Η Γιώτα Γιάννα ξεκίνησε παίζοντας φυσαρμόνικα δίπλα στη Σοφία Βέμπο την οποία συνόδευσε στο τραγούδι "Ο άνθρωπός μου" στο θέατρο Κυβέλης.

