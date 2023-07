Πολιτισμός

“Χάρι Πότερ”: Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δεν επιστρέφει στο Χόγκουαρτς

Ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ» απάντησε στο αν θα ξαναπαίξει στο ρόλο.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψει στη Σχολή Μαγείας του Χόγκουαρτς.

Σε συνέντευξή του στο ComicBook.com, ο ηθοποιός μίλησε για τη σειρά Χάρι Πότερ που έρχεται στο Max (πρώην HBO Max). Όταν ρωτήθηκε αν οι θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς θα τον απολαύσουν και στην τηλεοπτική σειρά ο ηθοποιός απάντησε ότι οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες.

«Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο και είμαι σίγουρος ότι όποιος το κάνει θα θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα και πιθανότατα δεν θέλει να βρει πώς θα κάνει πέρασμα ο γέρο Χάρι», είπε στην ιστοσελίδα. «Λοιπόν, σίγουρα δεν το επιδιώκω με κανέναν τρόπο».

Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός εξήγησε ότι εύχεται στον ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο να έχει «όλη την τύχη του κόσμου», προσθέτοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δώσω τη σκυτάλη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη δώσω προσωπικά».

