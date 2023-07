Life

“Είμαι η Τζο”: Avant Premiere για τo πολυαναμενόμενo ΑΝΤ1+ Original (εικόνες)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην ειδική προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας κωμωδία του ANT1+ με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Η νέα ANT1+ Original κωμωδία «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ», με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Ασημακοπούλου, παρουσιάστηκε χθες σε prive προβολή σε μια μοναδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν συντελεστές της σειράς, μέλη της παραγωγής, καθώς και στελέχη του ΑΝΤ1+ και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρώτο επεισόδιο της σειράς στην ταράτσα του Bios φορώντας ασύρματα ακουστικά και απολαμβάνοντας τη μοναδική θερινή σινεφίλ εμπειρία του συστήματος “Sssh! Silent Movies” με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη. Κεντρικό θέμα συζήτησης μετά την προβολή ήταν, ότι στη νέα ελληνική σειρά «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ», η Ιωάννα Ασημακοπούλου δημιούργησε και ενσαρκώνει μια γυναίκα για όλες τις γυναίκες, που ξεπερνάει όλες τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τολμάει να πει και να κάνει όσα σκέφτεται η σύγχρονη Ελληνίδα.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Κωνσταντίνος Πιλάβιος, δήλωσε: «Μπορεί το «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ» να είναι μια σειρά για μια γυναίκα και μπορεί κάποιοι από εσάς να νομίζετε ότι δεν σας ενδιαφέρει, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Γιατί είμαστε όλοι η Τζο.»

Το «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ» είναι αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με οκτώ απολαυστικά επεισόδια διαθέσιμα στη streaming πλατφόρμα από την πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας της σειράς. Δείτε όλα τα επεισόδια ταυτόχρονα, γνωρίστε τη Τζο, τη μαμά της, τους άντρες της και όλα τα ευτράπελα, τις συγκινητικές στιγμές και τα μπλεξίματα που σπρώχνουν τη Τζο όλο και πιο μακριά από το να γίνει η τέλεια σύζυγος και μανούλα. Το καλύτερο, όμως, είναι ότι πλέον δεν τη νοιάζει.

Ποια είναι η «Τζο»;

Μια γυναίκα στα 30φεύγα που ζει στο σήμερα, στην κοινωνία της ινσταγκραµικής τελειότητας. Μια κοινωνία που όχι µόνο δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τα παραδοσιακά πρότυπα του παρελθόντος που προστάζουν γάμο, οικογένεια και παιδιά, αλλά τα εμπλουτίζει µε καριέρα, άψογη διατροφή, βίντεο γιόγκα και time lapses πασπαλισµένα με ασταμάτητο self love, positive thinking, αστραφτερά χαμόγελα µε κατάλευκα δόντια. Η Τζο. Η οποία προσπαθεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να φτιάξει έναν κόσμο όπου μπορεί να υπάρχει ακριβώς όπως είναι. Με τους καφέδες της, τις βόλτες µε τις φίλες και τους φαντασιακούς της έρωτες, µε έναν σύντροφο, ο οποίος δεν είναι ο ιππότης που θα εμφανιστεί ένα βράδυ από τα βάθη του απέραντου δρόμου, µε τις γκάφες και τα αστεία της, µε το σώμα της, το κατάδικό της σώμα που δεν χρωστάει σε κανέναν να το αλλάξει. Η Τζο έχει πάρει τις αποφάσεις της, θα κάνει τον δικό της αγώνα προς την ευτυχία. Τώρα μένει σιγά σιγά να την αποδεχτούν κι οι γύρω της, χωρίς να πληγώνονται και να επεμβαίνουν. Μέσα από στιγμές της καθημερινότητας, στην οικογένεια, στη δουλειά και στα προσωπικά της, η Τζο, µε γλυκόπικρο χιούμορ αφηγείται την ιστορία της, µια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης σε έναν κόσμο που σου επιβάλλει να µείνεις για πάντα η απολύτως επιτυχημένη, αδύνατη εφηβική φυσιογνωμία που κυριαρχεί στις φαντασιώσεις των περιοδικών. Με αισιοδοξία και χιούμορ, η Τζο ξεκινά ένα ταξίδι προς την ευτυχία και την αυτογνωσία, κόντρα στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες των άλλων φωνάζοντας σε όλους «Είμαι η Τζο! Θα σέβεστε!».

Βασισμένο σε μια ιδέα της Ιωάννας Ασημακοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ιωάννα Ασημακοπούλου, Άρτεμις Γρύμπλα, Χάρης Τζωρτζάκης, Μιχάλης Συριόπουλος κ.α.

Σενάριο: Παναγιώτης Χριστόπουλος, Άρτεμις Γρύμπλα

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna StudiosΣχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

