ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέργιος Καλπάκης νέος εκπρόσωπος Τύπου

Μέχρι πρότινος ο κ. Καλπάκης ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Στέργιος Καλπάκης αναλαμβάνει νέος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου. Μέχρι πρότινος ο κ. Καλπάκης ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Προέρχεται από τη ΔΗΜΑΡ, της οποίας είχε διατελέσει γραμματέας. Κατάγεται από τη Βέροια.

Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για το χρονοδιάγραμμα εκλογής νέου προέδρου



Για το χρονοδιάγραμμα των διεργασιών για την εκλογή νέου προέδρου συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής, την Κυριακή.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν και η οργάνωση για τις αρχαιρεσίες που θα βγάλουν νέο αρχηγό στον ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως ο τρόπος, καθώς υπάρχουν πολλές προτάσεις από τις εσωκομματικές «τάσεις».

