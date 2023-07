Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Παντελεήμονας - Δολοφονία τρανς γυναίκας: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άγρια δολοφονία της 46χρονης τρανς Άννας Ιβάνκοβα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπιτι της στον Άγιο Παντελεήμονα διοργανώνουν σήμερα στις 20:00 οργανώσεις ΛΟΑΤΚΙ.

-

Αιμορραγικό σοκ είναι η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, της άτυχης 46χρονης Άννας, που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Φυλής, στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ειδικότερα, η νεκροψία-νεκροτομής της σορού της Κουβανής τρανς, η οποία πάλεψε μέχρι τέλους για τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό θανάτου μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Παντελεήμονα, έδειξε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο βαθιές μαχαιριές στον λαιμό και στο κεφάλι τα τραύματα ήταν επιφανειακά και πιο διάσπαρτα, που όμως και αυτά προκάλεσαν αιμορραγία. Ο δράστης χτύπησε πολλές φορές με το αιχμηρό αντικείμενο την τρανς γυναίκα, ενώ ο θάνατος του θύματος προσδιορίζεται χρονικά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Facebook η Άννα Κουρουπού, διευθύντρια ενδυνάμωσης της οργάνωσης Red Umbrella Athens.

«Έχω μουδιάσει.

Πριν 4 περίπου χρόνια ήρθε στην Αθήνα απο την Κούβα.

Κυνηγημένη απο θεούς και δαίμονες.Πολύ δύσκολη ζωή.

Κάπου άκουσε για το Red Umbrella Athens , έψαξε και μας βρήκε.

Τι γλυκό βλέμμα είχε , παρ όλη την βαναυσότητα στη ζωή της !

Είπε πως της άρεσε να χορεύει.

Την πήγα στη Marilou Fragiadaki , στις “Κούκλες”.

Όντως της άρεσε να χορεύει.

Το μαγαζί έγινε η ζωή της.

Έλαμπε πλέον.

Σύρθηκε απ την άκρη του κόσμου , για να βρεί ευτυχία σε μια μικρή σκηνή .

Να νιώθει ελεύθερη.

Σήμερα βρέθηκε σφαγμένη στο διαμέρισμα που νοίκιαζε…

Λες και δεν χωρούσε η ευτυχία σε αυτό το πλάσμα.

Ένα ακόμη τρανς άτομο νεκρό.Σ ενα πολύ μακρύ κατάλογο.

Δεν γνωρίζω ακόμη αν ήταν ρατσιστικό το κίνητρο – δεν γνωρίζουμε καμία συνθήκη ακόμη.

Είμαι πεπεισμένη όμως πως αυτό το τέρας που υπάρχει παντού γύρω μας , καταβάλλει μηδενική προσπάθεια , με σφοδρή απέχθεια , να αφήσει μια ζωή στη μέση της.

Είναι τόσο απροστάτευτο ένα θύμα , όπως η Ιβάνκα .

Να βρεις τον πιο όμορφο ουρανό ψυχή μου.

Και να χορεύεις…»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας απόψε στον Άγιο Παντελεήμονα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άγρια δολοφονία της 46χρονης τρανς Άννας Ιβάνκοβα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπιτι της στον Άγιο Παντελεήμονα διοργανώνουν σήμερα στις 20:00 οργανώσεις ΛΟΑΤΚΙ.

Στο κάλεσμα τους οι οργανώσεις αναφέρουν:

«Την λέγαν Άννα, ήταν τρανς γυναίκα, μετανάστρια, κουήνα και αδερφή μας. Την δολοφόνησαν η τρανσοφοβία, ο ρατσισμός και η φτώχεια. Δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, 20:00»

Τι εξετάζουν οι αρχές

Για τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Θεωρείται δεδομένο πως το θύμα είτε γνώριζε τον δράστη είτε με κάποιον τρόπο του επέτρεψε να μπει στο διαμέρισμα, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Για αυτόν τον λόγο προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες και βίντεο να διαπιστώσουν ποιοι είδαν τη 46χρονη τελευταίοι.

Δεν αποκλείουν ούτε το ρατσιστικό κίνητρο ούτε εκείνο της ληστείας. Ταυτόχρονα, όμως, δεν θεωρούν απίθανο πίσω από τη δολοφονία να κρύβονται προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές από την Ασφάλεια είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων