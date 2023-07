Υγεία - Περιβάλλον

Αμβλώσεις - Αιόβα: απαγόρευση μετά την 6η εβδομάδα κύησης

Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται η άμβλωση μετά τις 6 εβδομάδες.

Το κοινοβούλιο της πολιτείας Άιοβα στις ΗΠΑ υιοθέτησε χθες Τρίτη στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης νομοσχέδιο που απαγορεύει τις αμβλώσεις αμέσως μόλις εντοπίζεται καρδιακός παλμός στο έμβρυο, περίπου στην έκτη εβδομάδα της κύησης.

Το νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα επικυρωθεί από τη Ρεπουμπλικάνα κυβερνήτρια της πολιτείας, την Κιμ Ρέινολντς, η οποία συγκάλεσε την έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Άιοβα μπλόκαρε στις 16 Ιουνίου την εφαρμογή αντίστοιχου μέτρου το οποίο είχε υιοθετηθεί το 2018.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χθες με 32 ψήφους υπέρ και 17 κατά, με τους γερουσιαστές να ψηφίζουν με βάση το κόμμα στο οποίο ανήκουν, την ώρα που έξω από το τοπικό Καπιτώλιο είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Βάσει του νομοσχεδίου απαγορεύονται όλες οι αμβλώσεις, με μικρές εξαιρέσεις, αμέσως μόλις εντοπίζεται καρδιακός παλμός στο έμβρυο, προτού σχηματιστεί κανονική καρδιά. Δεν προβλέπει εξαιρέσεις λόγω της ηλικίας της εγκύου ή της νοητικής της κατάστασης.

Πριν την τελική ψηφοφορία οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν μάταια να υιοθετηθούν κάποιες αλλαγές. Ο Τίμι Μπράουν- Πάουερς πρότεινε να περιληφθούν εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις που η έγκυος είναι 12 ετών και κάτω.

«Για όνομα του Θεού, αυτό είναι παιδική κακοποίηση», τόνισε. «Βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε ένα νομοσχέδιο για να σώζουμε βρέφη, αλλά παρ’ όλα αυτά θα αφήσουμε να το περάσει αυτό ένα 12χρονο, ένα 11χρονο, ένα 10χρονο κορίτσι;», διερωτήθηκε.

Η Σάνον Λούντγκρεν, Ρεπουμπλικάνα, απάντησε ότι το νομοσχέδιο επιτρέπει τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης σε κάποιες περιπτώσεις ιατρικής έκτακτης ανάγκης και κατάφερε να πείσει τους συναδέλφους της να απορρίψουν την τροποποίηση που προωθούσαν οι Δημοκρατικοί.

Οι αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης θα επιτρέπονται σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας, δυσμορφίας του εμβρύου εξαιτίας της οποίας ο γιατρός εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επιβιώσει και στην περίπτωση που η συνέχιση της εγκυμοσύνης θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία της γυναίκας.

Η εφαρμογή αντίστοιχου νομοσχεδίου το 2018 στην Άιοβα ανεστάλη έπειτα από δικαστική απόφαση, καθώς εξακολουθούσαν να ισχύουν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ «Ρόου εναντίον Ουέιντ» και άλλες προβλέψεις στο πολιτειακό σύνταγμα που προστάτευαν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, οι οποίες πλέον έχουν ανατραπεί.

Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε πέρυσι τον Ιούνιο την απόφασή του στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ» δεκατέσσερις πολιτείες έχουν απαγορεύσει την άμβλωση στις περισσότερες περιπτώσεις.

