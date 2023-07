Κοινωνία

Αθήνα: Είχε γκαζάκια μέσα στο σακίδιό του (εικόνες)

Oι αστυνομικοί κατά την διάρκεια περιπολίας τους στο κέντρο της Αθήνας, έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 33χρονου

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σήμερα το πρωί στην πλατεία Ξούθου στο κέντρο της Αθήνας, ένα 33χρονο για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια περιπολίας τους στο κέντρο της Αθήνας, έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 33χρονου και προέβησαν σε έλεγχο.

Μέσα στα 2 σακίδια πλάτης που έφερε ο 33χρονος μαζί του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•2 γκαζάκια και μπουκάλι βουτανίου,

•3 μπουκάλια οινοπνεύματος,

•άδειο γυάλινο μπουκάλι μπύρας,

•πλαστικό μπουκάλι περιέχον κομμάτι αλουμινόχαρτου και βολίδες αεροβόλου όπλου,

•βολίδες αεροβόλου εντός πλαστικής συσκευασίας,

•9 σπρέι μπογιάς, καθαριστικό και μπουκάλι γεμίσματος αναπτήρα,

•σφυρί, πένσα, γαλλικό κλειδί, ψαλίδι και κατσαβίδι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

