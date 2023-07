Υγεία - Περιβάλλον

Η Ραφαέλα πήρε εξιτήριο και ετοιμάζεται για Αμερική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιτήριο πήρε μετά από 21 ημέρες νοσηλείας η 19χρονη Ραφαέλα, που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

-

Η κοπέλα που σαν ανήλικη έκανε τις θεραπείες της σε νοσοκομείο Παίδων, αλλά αφού ενηλικιώθηκε δεν γινόταν δεκτή ούτε σε νοσοκομείο Παίδων ούτε σε ενηλίκων, αφού «μπλέχτηκε» στη γραφειοκρατία.

Μετά από ανάρτηση που έκανε η ίδια η 19χρονη, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί της, όπως και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος φρόντισε για την άμεση νοσηλεία της σε ιδιωτική κλινική.

Η Ραφαέλα από εκεί πήρε εξιτήριο και με τη βοήθεια του κόσμου, ετοιμάζεται για να κάνει το μεγάλο ταξίδι της στην Αμερική.

Η μητέρα της έκανε σήμερα την παρακάτω ανάρτηση, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που στάθηκε στο παιδί της.

«Επιτέλους βγήκαμε από το Νοσοκομείο. 8 Μέρες στον Άγιο Σάββα και 13 μέρες στο «Μητέρα». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους βοηθήσανε στην έκτακτη περιπέτεια που είχε η Ραφαέλα μας.Το ιδιωτικό νοσοκομείο «Μητέρα» με την άψογη φιλοξενία και την προσφορά τους. Την Διευθύντρια ΣΤ/ Παθολογικής κλινικής κυρία Καπετάνιου, τους παθολόγους κ.Δρακονταειδή και κ.Μάλλιο,τους χειρούργους κ. Ηλιάδη και το κ. Μάλλιο, την αναισθησιολόγο κ. Μπατιστάκη ,τους ογκολόγος ,τον κ. Κοσμίδη και το νοσηλευτικό προσωπικό .Τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την κ. Καρποδίνη, Τον υπουργό υγείας κ. Χρυσοχοΐδη .Η βοήθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσω ΜΟΝΟ την προκαταβολή 1500€ Που είχα καταθέσει την πρώτη μέρα της νοσηλείας της από το λογαριασμό της Ραφαέλας . Όλα τα υπόλοιπα έξοδα καλύφθηκαν από όλους αυτούς ανθρώπους και το «Μητέρα». Θυμάστε αυτό που λέει η Ραφαέλα «όλοι μαζί μπορούμε». Νομίζω ότι και εδώ είχε αποτέλεσμα. Έτσι καταφέραμε να μείνουν τα λεφτά αυτά στο λογαριασμό της Ραφαέλας για το μεγάλο ταξίδι που θα κάνει στην Αμερική. Ευχαριστώ και όλους εσάς για τις ευχές για ανάρρωση και την αγάπη σας . Ο Θεός να σας έχει όλους καλά».

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία - Σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας: απαλλαγή λόγω… συντομίας του δράστη! (βίντεο)

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Σκοπός είναι να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς και να πάμε στη Χάγη

Άραχθος: Πέντε ανήλικες παρασύρθηκαν όταν άνοιξε φράγμα