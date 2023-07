Κόσμος

Κίνα: Νηπιαγωγός δηλητηρίασε δεκάδες παιδιά

Θανατκή ποινή στην νηπιαγωγό επειδή σκότωσε ένα παιδί και τραυμάτισε άλλα 24 δηλητηριάζοντας τον χυλό τους με νιτρικό νάτριο.

Μια νηπιαγωγός εκτελέστηκε αυτή την εβδομάδα στην κεντρική Κίνα επειδή σκότωσε ένα παιδί και τραυμάτισε άλλα 24 δηλητηριάζοντας τον χυλό τους με νιτρικό νάτριο πριν από τέσσερα χρόνια, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η 39χρονη Γουάνγκ Γιουν είχε ασκήσει έφεση ανεπιτυχώς κατά της απόφασης του Σεπτεμβρίου 2020 του δικαστηρίου της πόλης Σιαοτζούο στην επαρχία Χενάν.

Χθες το ίδιο δικαστήριο επιβεβαίωσε την ταυτότητα της Γουάνγκ, την συνόδευσε στον χώρο εκτέλεσής της και εκτέλεσε την απόφαση, αναφέρει ανακοίνωση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Μάρτιο του 2019 η Γουάνγκ προμηθεύτηκε ποσότητα νιτρικού νατρίου μετά την εμπλοκή της σε διένεξη με μια άλλη νηπιαγωγό.

Το επόμενο πρωί το πρόσθεσε στον "χυλό των οκτώ θησαυρών" των παιδιών, αποφάνθηκε το δικαστήριο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο "χυλός των οκτώ θησαυρών" είναι ένας χυλός με γλυκιά γεύση και βάση το ρύζι, πολύ δημοφιλής στην Κίνα.

Τον Ιανουάριο του 2020, ένα από τα παιδιά κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια μετά την δηλητηρίασή του.

Άλλα 24 υπέστησαν μικρότερα προβλήματα υγείας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση της Γουάνγκ είναι μια από τις πολλές υποθέσεις ανθρωποκτονιών ή βίας που εκδηλώνονται σε κινεζικά νηπιαγωγεία τα τελευταία χρόνια.

Ένας 25χρονος θεωρείται ύποπτος ότι εξαπέλυσε επίθεση σε νηπιαγωγείο της κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ την Δευτέρα σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν προκαλώντας έτσι τεράστια ανησυχία για την βία εναντίον παιδιών σε σχολεία.

Η Κίνα εκτελεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο--πολύ περισσότερους από όποια άλλη χώρα--σύμφωνα με εκτιμήσεις της μκο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η Κίνα δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις εκτελέσεις.

