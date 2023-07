Πολιτική

ΝΑΤΟ - Διπλωματικές πηγές: Διμερείς επαφές Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Συνόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να έχει σύντομες συναντήσεις γνωριμίας με σειρά από ομολόγους του νατοϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Κροατίας, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.

-

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συνόδευε τον Πρωθυπουργό στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, είχε στο περιθώριο της Συνόδου σειρά επαφών με ομολόγους του.



Συγκεκριμένα είχε συναντήσεις με ΥΠΕΞ Ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριμένα της Εσθονίας, της Ισπανίας (Προεδρία ΕΕ), της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας.



Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν κατά βάση τρία ζητήματα:

η κατάσταση στην Ουκρανία και η ανάγκη σχεδιασμού της ανασυγκρότησης της χώρας, καθώς και της διαμόρφωσης της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη την επαύριο του τερματισμού των συγκρούσεων. Στο πλαίσιο, αυτό, έγινε αναφορά στη στάση αρχής που τηρεί η χώρα μας με βασικό γνώμονα τον σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των χωρών.

στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, όπου τονίστηκε η Ευρωπαϊκή/περιφερειακή διάσταση του ζητήματος

στις σχέσεις με την Τουρκία, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας, όπου κοινός παρονομαστής ήταν η στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών αυτών, έχοντας πάντα υπόψη τον σεβασμό των κριτηρίων αιρεσιμότητας. Ειδικά όσον αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, έγινε επισκόπηση των διμερών σχέσεων με έμφαση στην πλήρη, σταθερή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.





Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να έχει σύντομες συναντήσεις γνωριμίας με σειρά από ομολόγους του νατοϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Κροατίας, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία

Καύσωνας “Cleon”: Ρεκόρ ζέστη Παρασκευή και Σάββατο - Ποιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν