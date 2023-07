Κοινωνία

Εκβιασμός νεαρού με γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Τι έδειχναν τα βίντεο που έγιναν εφιάλτης για τον νεαρό άνδρα. Πως "έπεσε" στην παγίδα.

Δικογραφία εις βάρος ενός άγνωστου δράστη για εκβίαση και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων σχημάτισαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αρχαγγέλου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 26χρονος κάτοικος Αρχαγγέλου κατήγγειλε την 15.30 ώρα της 14ης Ιουλίου 2023 χρήστη του instagram, με γυναικείο προφίλ, διότι ευρισκόμενος στην οικία του δύο ώρες ενωρίτερα ενώ συνομιλούσε κάνοντας chat της έστειλε δύο βίντεο και μια φωτογραφία του όπου φαίνεται να αυνανίζεται.

Μια ώρα μετά έλαβε αίτημα από χρήστη με όνομα «Girly» αγνώστων λοιπών στοιχείων, που του έλεγε «κάνε με αποδοχή, είμαι το ίδιο άτομο».

Μόλις αποδέχτηκε το αίτημα φιλίας ο χρήστης έστειλε στον 26χρονο τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε στείλει στον προηγούμενο χρήστη και μηνύματα όπου του έλεγε «Θέλω χίλια ευρώ για να μην σε εκθέσω και στείλω τα βίντεο και τις φωτογραφίες σου σε γνωστούς σου και στην οικογένειά σου».

Όπως γράφει το dimokratiki.gr, οι συνομιλίες τους εγίνοντο στην αγγλική γλώσσα. Ο 26χρονος δεν κατέβαλε κανένα χρηματικό ποσό και διέγραψε τους προαναφερόμενους λογαριασμούς. Διενεργείται προανάκριση.

