Καύσωνας “Cleon”: Μελτέμι και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς μέχρι Τετάρτη και 43άρια από Πέμπτη

"Ανάσα" δροσιάς φέρνει το μελτέμι τις επόμενες ημέρες, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. "Σκαρφαλώνει" ξανά ο υδράργυρος την Πέμπτη.

Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 2-4 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη, καθώς θα πνέουν ισχυροί άνεμοι και τα μελτέμια θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, ενώ την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες κατά τόπους μέχρι και 43 βαθμούς κελσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Παράλληλα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε μερική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των θερμοκρασιών τις επόμενες μέρες, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 16 Ιουλίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), από σήμερα Κυριακή (16-07-2023) έως και την Τετάρτη (19-07-2023) θα περιοριστούν σε γεωγραφική έκταση οι περιοχές που θα επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και θα μειωθεί η ένταση της ζέστης. Προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια καθώς οι Ετήσιοι άνεμοι (μελτέμια) θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, που σημαίνει ωστόσο ότι αυξάνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Την Πέμπτη (20-7-2023) οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Από την Πέμπτη έως τουλάχιστον και την Κυριακή (23-7-2023) νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα Κυριακή (16-7-2023) προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 37 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και στη δυτική Στερεά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Από τη Δευτέρα (17-7-2023) έως και την Τετάρτη (19-7-2023) η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά και τα βόρεια, αλλά θα αυξηθεί στα δυτικά ηπειρωτικά. Πιο συγκεκριμένα οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου

β. στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου

γ. στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά τους 41 βαθμούς Κελσίου

δ. στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 39 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Πέμπτη (20-7-2023) οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και κατά τόπους τους 43, στα νησιά του Ιονίου τους 39 με 41 και στα νησιά του Αιγαίου τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις τόσο από τυχόν πυρκαγιές, όσο και από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η ΓΓΠΠ εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

