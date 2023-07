Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “κλείδωσε” η ημερομηνία εκλογής αρχηγού

Πότε θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Στις 16 θα πραγματοποιηθεί, εάν χρειαστεί ο δεύτερος γύρος. Η απόφαση για τον οδικό χάρτη για την εκλογή νέου προέδρου ελήφθη με 160 έναντι 88. Παράλληλα, υπερψηφίστηκε η πολιτική απόφαση με συντριπτική πλειοψηφία (μόλις 1 κατά και 8 λευκά).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον οδικό χάρτη για την εκλογή νέου προέδρου, τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία δύο προτάσεις. Η Γραμματέας της ΚΕ Ράνια Σβίγκου εισηγήθηκε την απόφαση της ΠΓ τροποποιημένη (σ.σ. πρόκειται για μικρή χρονική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά μια εβδομάδα) και προβλέπει: Διαρκές Συνέδριο στις 3 Σεπτεμβρίου, εκλογή ηγεσίας στις 10 (πρώτος γύρος) και 16 Σεπτεμβρίου αν χρειαστεί δεύτερος γύρος, έκτακτο συνέδριο τον Νοέμβριο.

Η δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε (από τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, συντονιστή του τμήματος ΜμΕ του κόμματος), προέβλεπε έως τις 31 Αυγούστου να έχει ληφθεί απόφαση από την ΚΕ για το είδος του συνεδρίου που πρέπει να διεξαχθεί (διαρκές ή έκτακτο), διεξαγωγή του συνεδρίου στις 27-29 Οκτωβρίου και στις 26 Νοεμβρίου εκλογή προέδρου.

Σε σύνολο 252 ψηφισάντων, υπέρ της πρότασης της ΠΓ που εισηγήθηκε η Ρ. Σβίγκου ψήφισαν 160 (63,5% επί των ψηφισάντων) και υπέρ της δεύτερης πρότασης 88, ενώ καταγράφηκαν 2 παρών και 2 λευκά.

ΣΥΡΙΖΑ: 4 υποψήφιοι και 2... μπαλαντέρ για την ηγεσία

Ρευστό παραμένει πάντως το σκηνικό της εσωκομματικής μάχης, αφού την ηγεσία διεκδικούν μεν τέσσερα στελέχη που κατέθεσαν επισήμως υποψηφιότητα (Αχτσιόγλου, Τσακαλώτος, Παππάς, Τζουμάκας) αλλά υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα (Τεμπονέρας, Πολάκης) που είχαν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να πάρουν μέρος στη διαδικασία εάν αυτή αναβληθεί για μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

