Φωτιά στον Κουβαρά: εγκεφαλικό υπέστη κάτοικος της περιοχής

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν αναπτυχθεί κοντά στο μέτωπο. Παροχή βοήθειας και σε δεύτερο πολίτη από διασώστες.

Σχετικά με την πυρκαγιά στον Κουβαρά, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα από το ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ οι όμορες Υγειονομικές δομές.

Στο σημείο έχουν σταλεί 2 ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα της Ομάδας Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για κάλυψη.

Προς το παρόν το ΕΚΑΒ έχει λάβει 2 κλήσεις, για ένα αναπνευστικό περιστατικό και για ένα πιθανό εγκεφαλικό που ήδη επιχειρεί για να διακομισθούν.

Το ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ.





