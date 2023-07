Φωτιές στην Αττική: στην Κρήτη έφτασε ο καπνός (βίντεο)

Πώς φαίνονται οι πυρκαγιές στην Αττική και Κορινθία από τον δορυφόρο.

-

Τρομακτική έιναι η αποτύπωση των πυρκαγιών στην Αττική και το Λουτράκι από δορυφορικές εικόνες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων, δημοσίευσε ένα timelapce βίντεο, στο οποίο φαίνονται οι εστίες αλλά και η πορεία του καπνού, που φτάνει μέχρι την Κρήτη.

Στο βίντεο φαίνονται τα σύννεφα καπνού από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αττική και την Κορινθία τη Δευτέρα, στη Σαρωνίδα, το Λουτράκι και τα Δερβενοχώρια. Φαίνεται ακόμη ένα σύννεφο από την πυρκαγιά στα Δαρδανέλια στην Τουρκία, το οποίο έφτασε ως το κεντρικό Αιγαίο.

Ο καπνός από τη φωτιά στη Σαρωνίδα έφτασε μέχρι τα Κύθηρα, όπως συνέβη με τις πυρκαγιές στο Λουτράκι και τα Δερβενοχώρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φλόγες στα Δερβενοχώρια είναι ορατές και το βράδυ.

Από τα ξημερώματα της Τρίτης είναι ορατός ο καπνός από τα Δερβενοχώρια που φτάνει πλέον ως την Κρήτη. Ορατές είναι ακόμη και κάποιες αναζωπυρώσεις στο Λουτράκι.

Extreme temperatures are being felt around the world right now ??? and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Turkiye over 24 hours (09:10 on 17 June - 09:00 UTC on 18 June) ????? pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ