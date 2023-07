Κοινωνία

Φωτιές - Ένοπλες δυνάμεις: Συνδρομη από ξηράς και αέρος στην κατάσβεση των εστιών (εικόνες)

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Κουβαρά, Λουτράκι, Δερβενοχώρια , Ρόδο και Λακωνία.

Με εναέρια μέσα και ομάδες «Δευκαλίωνα» και «Ξενοκράτη» συμμετείχαν οι ‘Ενοπλες Δυνάμεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Κουβαρά, Λουτράκι, Δερβενοχώρια Βοιωτίας, ‘Εμπωνα Ρόδου και Λευκόχωμα Σπάρτης.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή Σαρωνίδας - Κουβαρά επιχειρούν 50 άτομα του σχεδίου «Ξενοκράτης», δύο ομάδες «Δευκαλίων» με 22 άτομα συνολικά καθώς και ένα ασθενοφόρο.

Για το μέτωπο στην Περαχώρα Λουτρακίου, διατίθενται δύο προωθητές γαιών, μια ομάδα «Δευκαλίων» με 11 άτομα, μια ομάδα «Ξενοκράτης» με 8 άτομα. Στα Δερβενοχώρια επιχειρούν 6 προωθητές γαιών, δύο λεωφορεία, δέκα οχήματα γενικής χρήσης (8 MS 290 GD και δύο πολιτικού τύπου) και δύο ομάδες «Δευκαλίων» με 22 άτομα συνολικά.





Στον ‘Εμπωνα Ρόδου επιχειρεί ενα ελικόπτερο Chinook, δύο προωθητές γαιών, ένας ισοπεδωτής γαιών, ένας εκσκαφέας, δύο ανατρεπόμενα οχήματα, δύο πυροσβεστικά καθώς και δύο ρυμουλκά οχήματα.

Στα Λευκόχωμα Σπάρτης επιχειρούν δύο αεροσκάφη PZL. Συνολικά, έξι αεροσκάφη CL-215, πέντε αεροσκάφη CL-415, 16 αεροσκάφη PZL και ελικόπτερα Chinook επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το σύνολο των μέσων - μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα για διάθεση, κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, έχει διατεθεί σκηνικό υλικό για την προστασία των πυρόπληκτων ζώων. Επιπλέον, στον τομέα της χερσαίας επιτήρησης, σε όλη την επικράτεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα η εκπομπή 71 περιπόλων Χερσαίας Επιχείρησης με την εμπλοκή συνολικά 358 ατόμων με 179 οχήματα.

