Κλοπές αυτοκινήτων: Χειροπέδες σε σπείρα - Πώς δρούσαν (εικόνες)

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα. Οι περιοχές που είχαν... αδυναμία. Ο τρόπος δράσης τους.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (19/7) εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής καθώς και του Αγρινίου, κατά την οποία συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ την Πέμπτη (20/7) συνελήφθησαν ακόμα 2 μέλη σε Τρίκαλα και Φθιώτιδα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών, περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν από προγενέστερη σύλληψη δύο μελών της εγκληματικής οργάνωσης μετά από κλοπή οχήματος στην περιοχή της Καισαριανής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν βρεθεί και κατασχεθεί μηχάνημα αντιγραφής κλειδιών, κλειδί αυτοκινήτου, εξάρτημα εγκεφάλου, κατσαβίδι, φακός και 28 δισκία ναρκωτικής ουσίας.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα πρόεκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τουλάχιστον ακόμα 16 άτομα, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, η οποία προέβαινε σε κλοπές οχημάτων με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi).

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν υποψήφια προς κλοπή οχήματα, χαρτογραφούσαν την περιοχή για τυχόν ύπαρξη καμερών και όταν διαπίστωναν ότι οι συνθήκες το επέτρεπαν, προέβαιναν στην κλοπή τους.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, χαρακτηριστικό τού «επαγγελματισμού» με τον οποίο λειτουργούσαν ήταν ότι διέθεταν έναν πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο εργαστήριο όπου με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, επαναπρογραμμάτιζαν κλειδιά αυτοκινήτων και παρέκαμπταν πρωτόκολλα ασφαλείας εγκεφάλων οχημάτων, καταργώντας κύριες λειτουργίες προστασίας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παράνομων ενεργειών τους.

Από τη μέχρι σήμερα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον 63 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, από τα οποία τα 18 έχουν ανευρεθεί, ενώ ένα από αυτά είναι το όχημα που είχε κλαπεί από το Γαλάτσι πρωινές ώρες της 8-7-2023 και εντοπίστηκε αργότερα την ίδια μέρα στο Μοσχοχώρι Λάρισας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 αυτοκίνητα,

5 μοτοσυκλέτες,

9.020 ευρώ,

15 κινητά τηλέφωνα,

κάρτες SIM,

πλήθος εγκεφάλων αυτοκίνητων,

προγραμματιστές κλειδιών, ηλεκτρονικών συσκευών, εγκεφάλων,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, κλεμμένων και μη, ακέραιων και τεμαχισμένων,

πλήθος κλειδαριών και κλειδιών αυτοκινήτων, καθώς και μερών αυτών,

πλήθος φορτιστών μπαταρίας, καλωδίων και φύσες,

πλήθος μονάδων αποθήκευσης ψηφιακού υλικού (usb stick, σκληρούς δίσκους κ.α.)

μηχανήματα χάραξης, κόλλησης και παρασκευής πλακετών,

133,12 γραμ. κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές και μία ζυγαριά ακριβείας,

19 φυσίγγια καραμπίνας,

2 σουγιάδες,

2 πλοηγητές γεωεντοπισμού GPS,

κάμερα,

drone,

3 υπολογιστές,

2 διαγνωστικά οχήματος,

πλήθος εργαλείων και καλωδίων και

πλήθος εγγράφων.

Υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που έχουν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τη μέχρι τώρα δράση τους υπερβαίνει το ποσό των 774.400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας και την ταυτοποίηση και εντοπισμό τυχόν συνεργών τους συνεχίζεται.

