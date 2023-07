Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ για Ρόδο: Διακοπές ρεύματος εκ περιτροπής - Εκτός λειτουργίας ο ΘΗΣ

Κοντά στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης μαινεται η πυργκαγιά στην Ρόδο, οδηγώντας σε απόφαση για διακοπή λειτουργίας του Σταθμού. Που και για πόσο θα κόβεται το ρεύμα,

Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, γνωστοποιεί ότι, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί της Ρόδου, κοντά στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, τέθηκε εκτός ο ΘΗΣ (Θερμοηλεκτρικός Σταθμός) Ν. Ρόδου και κρίθηκε αναγκαίο να προγραμματισθούν για σήμερα, Σάββατο 22 Ιουλίου 2023, έως το βράδυ, εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας έως 1 ώρα, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Ρόδου, ο ΔΕΔΔΗΕ παρακαλεί θερμά τους καταναλωτές να περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά για τις ώρες αιχμής 12:00 - 15:00 και 17:00 - 22:00. Τις συγκεκριμένες ώρες, συστήνεται:

να αποφεύγεται η χρήση των ηλεκτροβόρων συσκευών (πλυντήριο, φούρνος, θερμοσίφωνας κ.λπ.) και να μετατίθεται κατά τις λοιπές ώρες (εκτός αιχμής) να ρυθμίζεται η θερμοκρασία των κλιματιστικών στους 26 βαθμούς.

Η λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια των ακραίων αυτών καιρικών συνθηκών, θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος "εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος"

