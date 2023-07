Πολιτισμός

Καύσωνας - Ακρόπολη: Μειωμένο ωράριο λειτουργίας την Κυριακή

Ποιες ώρες θα λειτουργήσει ο Αρχαιολογικός Χώρος

Τροποποιείται για σήμερα Κυριακή 23 Ιουλίου 2023 το ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όπως ενημερώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν στην Αττική.

Συγκεκριμένα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, ενημερώνει το κοινό ότι την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακρόπολης θα λειτουργήσει με τελευταία είσοδο των επισκεπτών στις 11:30 το πρωί.

