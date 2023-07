Καιρός

Καύσωνας: “Καυτή” Κυριακή με 45αρια

Θερμοκρασίες Σαχάρας σήμερα σε όλη την χώρα. Πού αναμένονται τοπικές βροχές. Πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά από τις απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου τους 44 και της Θεσσαλίας τους 45 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 44 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 με 41 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός . Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 41 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 25 έως 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου τους 44 και της Θεσσαλίας τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 και στην Κρήτη κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Δευτέρα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

