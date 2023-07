Αθλητικά

Formula 1 - GP Ουγγαρίας : Πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ασταμάτητο Φερστάπεν (εικόνες)

Όλα όσα συνέβησαν στο 11ο Grand Prix της Ουγγαρίας που μεταδόθηκε αποκλειστικά απο τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το 11Ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 23 Ιουλίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν. Η αυστριακή ομάδα κατέκτησε τις 12 νίκες σερί φτάνοντας σε αριθμό ρεκόρ για τη σύγχρονη ιστορία της F1.

H συναρπαστική δράση της FORMULA 1 κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 14,6% και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 3 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 45-54 κατέγραψε 22,9%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 30,5%! Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό 18-24 το Grand Prix της Ουγγαρίας κατέγραψε 16,5%.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του οδηγού της Alpha Tauri, Γιούκι Τσουνότα. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1655785/o-yuki-tsunoda-mila-ston-ant1-ant1-

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 11ο GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

To Ουγγρικό GP εξελίχθηκε με τον συνήθη τρόπο φέτος, παρότι είχε τη δυναμική για ανατροπή. Μια ανατροπή, που όμως τελικά δεν ήρθε, καθώς στην εκκίνηση ο Φερστάπεν, παρότι εκκινούσε 2ος από την ακάθαρτη πλευρά της πίστας, κατάφερε να στρίψει 1ος μπροστά από τον Πιάστρι, που εκκινούσε 4ος. Οι Χάμιλτον και Νόρις δεν ξεκίνησαν αντίστοιχα καλά και βρέθηκαν πίσω τους. Πρόβλημα στην εκκίνηση είχε ο Ζου, ο οποίος επιβράδυνε γιατί «πάτησε τέρμα το γκάζι αλλά η μηχανή δεν αποκρίθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά ο οδηγός της Alfa Romeo. Ο Μπότας, που ήταν πίσω του, τον απέφυγε αλλά ο Κινέζος δεν είχε φόρα με αποτέλεσμα να τον περνούν όλοι. Αυτό δημιούργησε μια δυναμική στην πρώτη στροφή, με τον Zoυ να χτυπά τον Ρικιάρντο, o οποίος χτύπησε τον Οκόν, που χτύπησε τον Γκασλί. Ως αποτέλεσμα είχαμε την εγκατάλειψη για τις δυο Alpine αλλά και την οριοθέτηση του αγώνα για τον Αυστραλό και τον Κινέζο οδηγό.

Πιο κερδισμένος από την εκκίνηση βγήκε ο Σάινθ, ο οποίος βρέθηκε 6ος πίσω από το Λεκλέρκ. Ο Ισπανός που εκκινούσε με τη μαλακή γόμα, εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά της και πίεσε για να περάσει και το Λεκλέρκ. Στη Ferrari, όμως, του είπαν «όχι». Όσοι οδηγοί είχαν εκκινήσει με τη μαλακή γόμα μπήκαν μετά τον 10ο γύρο στα πιτ για να την αλλάξουν. Ο Σάινθ ήταν ο τελευταίος που την έβγαλε στον 16ο γύρο. Δυο γύρους μετά μπήκε και ο Λεκλέρκ την ίδια στιγμή με τον Νόρις, οι οποίοι έβγαλαν τη μέση γόμα και έβαλαν τη σκληρή. Το παράδειγμά τους ακολούθησε και ο πρωτοπόρος Φερστάπεν στον 23ο γύρο. Οι Ράσελ (18ος) και Πέρεζ (9ος), που είχαν εκκινήσει με τη σκληρή γόμα ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στα πιτ για αλλαγή. Ο Μεξικάνος εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της Red Bull πέρασε τις Ferrari, την McLaren του Πιάστρι και τη Mercedes του Χάμιλτον και κατάφερε να φτάσει στο βάθρο.

Μπροστά ο Φερστάπεν δεν είχε κανένα πρόβλημα να ελέγξει το ρυθμό και τη διαφορά από τον Νόρις, που ανέβηκε 2ος μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών των McLaren. Στη βρετανική ομάδα επέλεξαν να τον βάλουν πρώτο, με αποτέλεσμα να κάνει undercut στον Πιάστρι και να περάσει μπροστά. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε σχετικά εύκολα και τον βαθμό του ταχύτερου γύρου. Ο Ράσελ, από την άλλη, κατάφερε ν΄ ανέβει 7ος και κέρδισε μια θέση όταν προστέθηκαν 5 sec στον χρόνο του Λεκλέρκ ο οποίος υπερέβη το όριο ταχύτητας στην είσοδο των πιτ. Αυτό ολοκλήρωσε με ταιριαστό τρόπο, ένα ακόμη μέτριο Σαββατοκύριακο για τις Ferrari.

Στη Red Bull έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς η χθεσινή νίκη ήταν η 12η για την αυστριακή ομάδα, που έσπασε το στοιχειωμένο ρεκόρ των McLaren από το 1988, όπου οι Σένα – Προστ είχαν πάρει 11 νίκες σερί. Δείτε το σχετικό βίντεο με τους πανηγυρισμούς στη Red Bull εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1655814/panigyrismoi-stin-red-bull

Στη βαθμολογία των οδηγών ο Φερστάπεν έχει 110 βαθμούς διαφορά από τον Πέρεζ, ενώ στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Red Bull έχει υπερδιπλάσιους βαθμούς από τη Mercedes (223β.) και ακολουθούν Aston Martin (184β.) και Ferrari (167β.)

Η τελική κατάταξη του 11ου Grand Prix στην Ουγγαρία έχει ως εξής:

Δείτε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα της θριαμβευτικής νίκης του Μαξ Φερστάπεν εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1655812/o-verstappen-nikitis-toy-gp-oyggarias

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Νόρις και Πέρεζ μετά το τέλος του αγώνα εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1655813/oi-diloseis-ton-verstappen-piastri-perez

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 30 Ιουλίου, στις 16:00, στη θρυλική πίστα του Σπα στο Βέλγιο, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 11ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

