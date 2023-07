Κόσμος

Ιταλία: Σε πύρινο κλοιό η Σικελία - Καύσωνας με 47αρια (εικόνες)

Τεράστια φωτιά στο αεροδρόμιο του Παλέρμο έρχεται να επιβαρύνει την ταξιδιωτική δραστηριότητα της Σικελίας στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ιταλία με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να προσπαθούν να περιορίσουν πύρινο μέτωπο στη Σικελία, που υποχρέωσε τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία μεγάλου αεροδρομίου προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

Οι τελευταίες πυρκαγιές στην Ιταλία έρχονται εν μέσω ενός νέου κύματος καύσωνα που μετατρέπει σε καμίνι τη νότια Ευρώπη με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται χθες στους 47,6 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σικελία – κοντά στο πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 48,8C.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σικελίας θα παραμείνει κλειστό, όπως ενημερώνει η διοίκηση στο Twitter, καθώς οι πυροσβέστες εργάζονται για να σβήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια κοντινή περιοχή που επίσης διέκοψε την τοπική οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Το περιστατικό έρχεται να επιβαρύνει την ταξιδιωτική δραστηριότητα της Σικελίας στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Το κύριο αεροδρόμιο του νησιού της Κατάνια, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, έκλεισε την περασμένη εβδομάδα λόγω πυρκαγιάς σε κτήριο τερματικού σταθμού και άνοιξε ξανά μόνο για μερικές πτήσεις.

