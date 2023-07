Κοινωνία

Πτώση Canadair: Τα δυστυχήματα με πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα

Μακριά δυστυχώς είναι η λίστα με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair που έχουν συντριβεί, στην διάρκεια επίχειρήσεων κατάσβεσης πυργκαγιών.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία άρχισε να παραλαμβάνει τα πρώτα Canadair, τα CL-215 τον Δεκέμβριο του 1975 H συντριβή του πυροσβεστικού αεροσκάφους Καναντέρ κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κάρυστο φέρνει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα των εναέριων πυροσβεστικών μέσων στην Ελλάδα.

Η παλαιότητα του πυροσβεστικού στόλου, όσο καλά και αν συντηρείται, είναι ένα φλέγον ζήτημα το οποίο έχει συχνά επισημανθεί, καθώς δεν είναι η πρώτη πτώση αεροσκάφους αυτού του τύπου.





Τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα ατυχήματα ή δυστυχήματα με αεροπλάνα CL-215 στην Ελλάδα είναι τα εξής:

Τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα ατυχήματα ή δυστυχήματα με αεροπλάνα CL-215 στην Ελλάδα είναι τα εξής:

26.05.1977 - Ίσθμια Κορινθίας / s.n. 1042

18.07.1978 - Ιωάννινα / s.n. 1050

09.03.1984 - Α/Δ Ελευσίνας / s.n. 1015

10.09.1992 - Κεχριές s.n. 1075

22.08.1993 - Άνω Ροδινή Αχαΐας / s.n. 1064

15.07.2000 - Αργαλαστή Πηλίου / s.n. 1048

06.07.2006 - Νέα Μάκρη / s.n. 1112

23.07.207 - Κάρυστος

17.07.2015 - Νεάπολη Λακωνίας / s.n. 1070

26.06.2016 - Δερβενοχώρια / s.n. 1111

25.07.2023 - Κάρυστος

Συνολικά, από τις πτώσεις πυροσβεστικών αεροπλάνων έχουν χάσει την ζωή τους 15 πιλότοι μας.





