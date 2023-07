Life

Πέθανε η Σινέντ Ο’ Κόνορ

Η ιρλανδή τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στην διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα. Ένα χρόνο πριν είχε χάσει τον 17χρονο γιο της.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο’ Κόνορ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τους Irish Times.

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1990, με το τραγούδι «Nothing Compares 2 U».

Δύο χρόνια μετά την επιτυχία του τραγουδιού (μια διασκευή από κομμάτι του Prince), η Ο'Κόνορ προχώρησε στην πιο αμφιλεγόμενη πράξη της καριέρας. Τον Οκτώβριο του 1992 έσκισε σε ζωντανή μετάδοση στο Saturday Night Live τη φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β', σοκάροντας το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους Ιρλανδούς.

Είχε μια ταραχώδη ζωή, παλεύοντας για χρόνια με προβλήματα στην ψυχική της υγεία.

Απέκτησε τρία παιδιά, ένα από τα οποία είχε χάσει πρόωρα πέρυσι, μόλις στα 17 του. Μετά τον θάνατο του Σέιν, η Ο'Κόνορ αποφάσισε να αποσυρθεί από τη μουσική.

Ο θάνατος της έρχεται 18 μήνες αφότου ο 17χρονος γιος της, Σέιν, έβαλε τέλος στην ζωή του, τον Ιανουάριο του 2022, όταν και το έσκασε από το νοσοκομείο ενώ παρακολουθούνταν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

