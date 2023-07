Κοινωνία

Πτώση Canadair - Κηδεία Χρήστου Μουλά: “στερνό αντίο” στον ήρωα πιλότο (εικόνες)

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του σμηναγού, που άφησε πίσω την εγκυμονούσα σύζυγο του. Απόδοση τιμών από άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων

Το τελευταίο «αντίο» στον ήρωα πιλότο Χρήστο Μουλά που έχασε την ζωή του ενώ επιχειρούσε μαζί με τον ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη στο Canadair που συνετρίβη στην πυρκαγιά στον Πλατανιστό Καρύστου λένε συγγενείς και φίλοι στο Γαβαλοχώρι του Αποκόρωνα Χανίων, καθώς επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρόσωποι κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, η σύντροφος του 34χρονου αποχώρησε από το ναό, λόγω της εγκυμοσύνης της, και μάλιστα μόλις πριν απο λίγες ημέρες το ζευγάρι είχε μάθει το φύλο του παιδιού και ανέμενε το λαχτάρα το αγοράκι που θα συμπλήρωνε την ευτυχία του..

Η σορός του αδικοχαμένου κυβερνήτη του μοιραίου Canadair, έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίων Σεργίου και Βάκχου στις 09:00 της Παρασκευής

Η εξόδιος ακολουθία χοροστατούντων των Μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού και Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίων Σεργίου και Βάκχου,στον τόπο που μεγάλωσε το χωριό Γαβαλοχώρι Αποκόρωνα Χανίων.

Δίπλα στους γονείς του Χρήστου Μουλά στέκεται με συγκινησιακή φόρτιση στέκεται η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η σορός του 34χρονου πιλότου έφτασε στο ναό τυλιγμένη με τη γαλανόλευκη σημαία. Τα Χανιά πραγματικά θρηνούν, όπως ομολογούν συγγενείς και φίλοι του ήρωα όπως τον χαρακτηριζουν πιλότου, μετά και το άκουσμα για το τραγικό δυστύχημα με το Canadair, στον Πλατανιστό της Καρύστου, όπου ο Χρήστος Μουλάς με τον ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη έδωσαν αγώνα να καθυποτάξουν τις φλόγες της φωτιάς που έκαιγε στη περιοχή.

Σε τούτη τη γη όπου σήμερα τον αγκαλιάζει, ο Σμηναγός, έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, βοηθώντας παράλληλα ως νεαρός στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του. Με απόφαση του Δημάρχου Αποκορωνα Χαράλαμπο Κουκιανακη θα δοθούν τα ονόματα των δύο πιλότων σε δρόμο και πλατεία του Γαβαλοχώριου. Συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι και οι συνάδελφοί του στην Πολεμική αεροπορία και την ιπτάμενη οικογένεια των Canadair όπως επίσης εκατοντάδες Χανιώτες από όλο το νομό, παρακολουθώντας συντετριμμένοι την εξόδιο ακολουθία, συμπάσχοντας στον πόνο των γονιών του με άνθη και φωτογραφίες του, στα χέρια τους.

ΟΙ δύο αδικοχαμένοι πιλότοι που έλαβαν το τιμητικό μετά θάνατο τους, βαθμό του Αντιπτεράρχου σε μία σεμνή και φορτισμένη τελετή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως μονολογούν οι γονείς του Χρήστου Μουλά, θα συναντηθούν ψηλά με την ευχή να πάψει το κακό με τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο τραυματίζουν βαθιά την Ελληνική γη.

Όλοι όσοι συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία τον αδικοχαμένο πιλότο, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την πορεία και το χαρακτήρα του Αντιπτεράρχου πλέον, Χρήστου Μουλά.

Παρόντες είναι ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων, οι αρχηγοί των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Τιμές αποδίδουν τα τιμητικά αγήμα των τριών Όπλων.

Στέφανα σεβασμού και τιμής απέστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρόεδρος της Βουλής Αναστάσιος Τασούλας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ,Δημόκριτος Ζερβάκης αντιστράτηγος, η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, δήμαρχοι, φορείς κ.α





Την Πέμπτη, “ράγισαν καρδιές” στοην κηδεία του ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη

Την Πέμπτη, την «υιοθέτηση» από τη Βουλή και την οικονομική στήριξη μέχρι τα 25 χρόνια, του αγέννητου παιδιού του ήρωα κυβερνήτη σμηναγού, Χρήστου Μουλά που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει ζωές στις πυρκαγιές της Καρύστου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας καταχειροκροτούμενος από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα.

