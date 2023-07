Πολιτική

Οικονόμου και Βρούτσης ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες ανέλαβαν και επίσημα τα νέα τους καθήκοντα μετά την μίνι "καραμπόλα" που προκάλεσε η παραίτηση του Νότη Μηταράκη.

-

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, η ορκωμοσία του νέου υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου μετά την παραίτηση του Νότη Μηταράκη, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό.

Ο Γιάννης Οικονόμου, είχε το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού το οποίο πλεόν αναλαμβάνει ο Γιάννης Βρούτσης που επίσης ορκίστηκε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας.

Η ορκωμοσία των δύο έγινε ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο.

Τόσο ο Γιάννης Οικονομου όσο και ο Γιάννης Βρούστης ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που τους επέδειξε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους.

«Η ασφάλεια και η προστασία είναι ζητούμενα των καιρών και απαίτηση της κοινωνίας μας. Θα δουλέψουμε με προσήλωση στις ανάγκες των πολιτών για ασφάλεια» υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου ενώ ο κ. Βρούτσης από την πλευρά του είπε ότι γνωρίζει τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει «Απαιτείται δουλειά αλλά είμαι προπονημένος από το υπουργείο Εργασίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν αόρατοι συμπολίτες μας - Δεν κάνουμε εκπτώσεις στα ζητήματα ισότητας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας από νεαρή κοπέλα

Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δώρισε τα βιβλία της (εικόνες)