Πολιτική

Μηταράκης: Το παρασκήνιο της παραίτησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οδηγήθηκε στην παραίτηση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

-

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Παρελθόν για την κυβέρνηση αποτελεί ο Νότης Μηταράκης μετά την αποκάλυψη της Καθημερινής ότι την ώρα που μαίνεται η μάχη στα πύρινα μέτωπα ο ίδιος βρισκόταν σε διακοπές.

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έγινε αποδεκτή», ανέφεραν πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη να απουσιάζει από την Αθήνα ενώ ο πρωθυπουργός μιλάει για πόλεμο με τη φωτιά, ήταν η σταγόνα που «ξεχείλισε το ποτήρι».

Τα «σύννεφα» συγκεντρώθηκαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του πάνω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι θέσεις του περί κατάργησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας είχαν προκαλέσει αντιδράσεις με τον πρωθυπουργό να κρατά αποστάσεις από τον υπουργό του.

Ο πρωθυπουργός είχε απορρίψει και την πρότασή του για σύσταση έφιππης ομάδας στην Ελληνική Αστυνομία.

O ίδιος ο Νότης Μηταράκης λίγη ώρα μετά την παραίτησή του ενημέρωσε το προφίλ του στο Facebook.

Τα κόμματα σχολίασαν την παραίτηση του Νότη Μηταράκη.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως, «βαφτίζουν «προσωπικούς λόγους» παραίτησης του κ. Μηταράκη τις διακοπές του, τη στιγμή που η χώρα καίγεται απ' άκρη σ' άκρη».

«Οι καλοκαιρινές διακοπές του τ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη, εν μέσω πυρκαγιών είναι το κερασάκι σε μια αλυσίδα αστοχιών του «καλοκουρδισμένου» επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

«Οι παραιτήσεις υπουργών για λόγους εντυπώσεων δεν μπορούν να 'ξεπλύνουν' τις ευθύνες της κυβέρνησης συνολικά, για τα θύματα των πυρκαγιών, για τις καταστροφές σε λαϊκές περιουσίες και φυσικό περιβάλλον και πάνω από όλα για την έλλειψη - για μία ακόμη χρονιά - αντιπυρικού σχεδιασμού με επίκεντρο την πρόληψη» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την παραίτηση του Νότη Μηταράκη.

Οι Σπαρτιάτες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως, «το θέμα δεν είναι η παραίτηση και τα μπάνια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη αλλά πότε θα πάει… διακοπές η ανίκανη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!».

Η Ελληνική Λύση σημείωσε πως, «η ΝΔ διακατέχεται από «ταυτοτική κρίση» και όχι κρίση στο υπουργείο προστασίας του πολίτη».

Καθήκοντα υπουργού Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Γιάννης Οικονόμου. Στη θέση του θα καθίσει ο πρώην υπουργός Γιάννης Βρούτσης.

Νέα Αγχίαλος: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην πόλη “φάντασμα” (βίντεο)

Ζεϊμπέκικο Πατούλη: Η ενόχληση από το Μαξίμου και η “συγγνώμη” του Περιφερειάρχη

Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δώρισε τα βιβλία της (εικόνες)