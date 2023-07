Αθλητικά

Formula 1 - GP Βελγίου: Poleman o Λεκλέρ με ταχύτερο τον Φερστάπεν

Οι μπελάδες που έφερε η πέμπτη ταχύτητα στο δημοφιλή πρωταθλητή και η ανατροπή στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε σήμερα (28/7) τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Βελγίου, το οποίο είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από την καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα Ένα, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στην "pole position" για τον κυριακάτικο (30/7) αγώνα. Αιτία αποτελεί η ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση που πήρε ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, επειδή χρησιμοποιεί το πέμπτο κιβώτιο ταχυτήτων του στη διάρκεια της χρονιάς, ένα περισσότερο απ' όσα επιτρέπουν οι κανονισμοί χωρίς την επιβολή τιμωρίας. Η εξέλιξη αυτή «χαρίζει» την πρώτη θέση στην εκκίνησης στον Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari, ο οποίος θα έχει πλάι του στην πρώτη σειρά τον Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ενώ ο Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την έκτη θέση στον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελεύθερα δοκιμαστικά διεξήχθησαν υπό βροχή, με την πίστα να στεγνώνει σιγά-σιγά, ωστόσο ο Φερστάπεν λίγο έλειψε να μείνει εκτός Q3, καθώς κατετάγη δέκατος στο Q2. Στο Q3 ο Λεκλέρκ ήταν ταχύτερος μετά την πρώτη προσπάθεια των δύο οδηγών, καθώς ο Μονεγάσκος (1:47.931) ήταν 128 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Ολλανδό. Ο Λεκλέρκ, μάλιστα, βελτίωσε το χρόνο του στη δεύτερη προσπάθειά του με 1:46.988, αλλά ο Φερστάπεν ήταν... καταγιστικός στη δεύτερη προσπάθειά του και οκτώ δέκατα πιο γρήγορος από τον οδηγό των «κόκκινων», ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 1:46.168.

Υπενθυμίζεται ότι τα επίσημα δοκιμαστικά για το βελγικό γκραν πρι διεξήχθησαν σήμερα, καθώς αύριο είναι προγραμματισμένος αγώνας σπριντ.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το βελγικό γκραν πρι έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:46.168

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:46.988

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:47.045

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:47.087

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:47.152

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:47.365

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:47.669

8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:47.805

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:47.843

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1:48.841





