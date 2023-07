Αθλητικά

Formula 1: Το 12ο GP Βελγίου σε ANT1 και ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Το 12ο Grand Prix του Βελγίου σε ANT1 και ΑΝΤ1+.

Ο 12ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην ιστορική πίστα του Σπα στο Βέλγιο και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 30 Ιουλίου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, ενώ το Σάββατο, 29 Ιουλίου, στις 17:30 θα μεταδοθεί το 3ο Sprint της χρονιάς!

Το πρώτο μέρος του φετινού πρωταθλήματος, ολοκληρώνεται με μια συγκλονιστική παράσταση, σ’ ένα μοναδικό σκηνικό μέσα στα δάση των Αρδεννών. Η πίστα του Σπα Φρανκοσάμπ είναι η μεγαλύτερη σε μήκος διαδρομή του πρωταθλήματος (7km) και ταυτόχρονα η αγαπημένη των περισσοτέρων οδηγών, καθώς θέτει μια απαιτητική οδηγική πρόκληση. Στροφές, όπως η Eau Rouge, η Raidillion και η Pouhon, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους αθλητές όλων των κατηγοριών. Η αρχική διαμόρφωση της πίστας το 1921, όπου και διεξήχθη για πρώτη φορά αγώνας εκεί, ήταν στα 15km και διέρχονταν από τα χωριά Francorchamps, Stavelot, Malmedy. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά, καθώς το μήκος της πίστας μειώθηκε το 1979 με γνώμονα την ασφάλεια, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της. Το ρίσκο που παίρνουν οι οδηγοί ανεβαίνοντας με τέρμα γκάζι την Eau Rouge, αλλά και τα δυστυχήματα που έχουν γίνει στην έξοδό της τα τελευταία χρόνια, δίνουν μια δραματική διάσταση στον αγώνα. Στη σημερινή της μορφή η πίστα του Σπα έχει 19 στροφές, ο αγώνας διαρκεί 44 γύρους και το ρεκόρ γύρου (1:46.286) ανήκει στον Βάλτερι Μπότας, που σήμερα οδηγεί για την Alfa Romeo. Ο καιρός είναι πάντα απρόβλεπτος εκεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που βρέχει στη μια άκρη της πίστας και έχει ήλιο στην άλλη. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί προ πολλού και οι οργανωτές περιμένουν σχεδόν 300.000 θεατές.

O αγώνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ένας από τους 6 φετινούς που θα διεξαχθεί περιλαμβάνοντας και Sprint το Σάββατο, δηλαδή δύο βαθμολογούμενους αγώνες μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Ειδικότερα, είναι ο 3ος μετά το Αζερμπαϊτζάν και την Αυστρία. Έτσι, την Παρασκευή θα διεξαχθεί μόνο μια περίοδος ελεύθερων δοκιμών και το απόγευμα θα γίνουν οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του κυρίως αγώνα. Το Σάββατο η μέρα θα είναι αφιερωμένη στο Sprint. Το πρωί θα έχουμε κατατακτήριες δοκιμές Sprint (Sprint Shootout) και το απόγευμα θα διεξαχθεί το Sprint Race 15 γύρων χωρίς υποχρεωτικές αλλαγές ελαστικών και με κομμένη την ανάσα. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο κανονικός αγώνας των 44 γύρων.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι Red Bull έχουν κερδίσει και στους 11 φετινούς αγώνες και ο Μαξ Φερστάπεν στους 9 από αυτούς. Κυρίαρχο ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιος συνδυασμός που μπορεί να απειλήσει τον Ολλανδό ή αν ήρθε η στιγμή που δεν θα έχει αλάνθαστο Σαββατοκύριακο. Οι αναβαθμισμένες McLaren αναμένεται να έχουν την ταχύτητα να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο, ενώ προβληματισμός επικρατεί στα στρατόπεδα των Ferrari, Mercedes και Aston Martin, που στους τελευταίους αγώνες έχουν βρεθεί πίσω από τα πορτοκαλί μονοθέσια των Νόρις και Πιάστρι. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση, στο Σπα έχουν κερδίσει, οι Φερστάπεν (2022, 2021), Χάμιλτον (2020, 2017, 2015, 2010) Λεκλέρκ (2019), Ρικιάρντο (2014).

Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ ο οδηγός Formula Eurocup 3, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show», την Κυριακή 30 Ιουλίου στις 15:00, τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Καλεσμένος στην εκπομπή «Formula 1 Show», θα είναι ο οδηγός αγώνων, Λάμπρος Αθανάσουλας, που ετοιμάζεται για το Ράλι Ακρόπολις ενώ μεταξύ άλλων, μπορείτε να δείτε, μια αποκλειστική συνέντευξη του Λάντο Νόρις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 12ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 30 Ιουλίου, στις 16:00, το 12ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

